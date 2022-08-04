Серпень, 04 в 15:22

Кум президента РФ Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді, залишатиметься під арештом мінімум до середини вересня. Таке рішення ухвалив Личаківський районний суд Львова.

Як поінформували в пресслужбі суду, 3 серпня слідчий суддя задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та продовжив строк тримання Медведчука під вартою до 19 вересня 2022 року.

Він арештований без права внесення застави.

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У суді нагадали, що Медведчук підозрюється в скоєнні злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст.28 ч.1 ст.11 (Державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб) та ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нещодавно генпрокурор Андрій Костін повідомив, що до суду спрямовано клопотання щодо продовження запобіжного заходу Медведчуку. Саме його суддя задовольнив.

Костін пояснював, що проти Медведчука розслідуються кілька справ. Одна з них перебуває на стадії судового розгляду – про замах на розграбування національних ресурсів.

У цій справі Медведчука обвинувачують у тому, що він спільно з іншим нардепом від ОПЗЖ Тарасом Козаком та посадовими особами РФ вчинив замах на розграбування національних цінностей України. Йдеться про незаконний видобуток нафти та газу на шельфі Чорного моря біля тимчасово окупованого Криму.

Крім того, Медведчука підозрюють у підривній діяльності проти України на користь РФ.

Як відомо, Віктор Медведчук перед повномасштабним вторгненням військ РФ перебував під домашнім арештом, але потім втік. 12 квітня Медведчук був затриманий при спробі виїзду за межі нашої держави.

А 16 квітня Личаківський районний суд Львова відправив його під арешт без права застави.

Джерело: Личаківський районний суд Львова