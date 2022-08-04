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Факты / Украина

Украина получила четыре Су-25 от Северной Македонии — СМИ

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
Су-25 Україна
Фото: Depositphotos

Северная Македония передала Украине четыре штурмовика Су-25.

Как отмечает македонское издание MKD, эти самолеты Украина продала балканской стране за €4 млн в 2001 году.

Оборонное ведомство Северной Македонии по запросу журналистов о передаче Су-25 заявило, что решение о предоставлении Украине самолетов будет “рассекречено и представлено в порядке прозрачности”.

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– Решения, принятые по состоянию на данный момент, не влияют на боевую готовность нашей армии, – отметили в Минобороны Северной Македонии.

Издание напомнило, что во время конфликта на Балканах в июне 2001 года Македония купила у Украины четыре сухих самолета Су-25, три одноместных и один двухместный. Самолеты выполнили в ходе конфликта несколько полетов в поддержку сил безопасности государства.

Северномакедонская Левая партия заявила, что в июне им стало известно, что военный аэропорт страны производит ремонт самолета Су-25.

Примечательно, что в 2011 году Минобороны Македонии рассматривало возможность модернизации Су-25 под стандарты НАТО, но так и не воплотило эти планы в жизнь.

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