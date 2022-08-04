Серпень, 04 в 20:52

Північна Македонія передала Україні чотири штурмовики Су-25.

Як зазначає македонське видання MKD, ці ж літаки Україна продала балканській країні за €4 млн у 2001 році.

Оборонне відомство Північної Македонії на запит журналістів про передачу Су-25 заявило, що рішення про надання Україні літаків буде “розсекречено й представлено в порядку прозорості”.

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– Рішення, ухвалені станом на зараз, не впливають на бойову готовність нашої армії, – зазначили у Міноборони Північної Македонії.

Видання нагадало, що під час конфлікту на Балканах у червні 2001 року Македонія купила в України чотири сухі літаки Су-25, три одномісні та один двомісний. Літаки виконали під час конфлікту кілька польотів на підтримку сил безпеки держави.

Північномакедонська Ліва партія заявила, що у червні їм стало відомо, що військовий аеропорт країни проводить ремонт літаків Су-25.

Примітно, що у 2011 році Міноборони Македонії розглядало можливість модернізації Су-25 під стандарти НАТО, але так і не втілило ці плани в життя.