Как повлияла отмена нулевой растаможки на ввоз авто и какие евробляхи перегоняют в Украину

Август, 04 в 9:16

Отмена действия нулевого растаможивания не остановила украинцев – они продолжают завозить из стран Евросоюза машины на иностранной регистрации. Только через Закарпатскую таможню в июле украинцы ввезли почти 12 тыс. евроблях. Благодаря прекращению действия льготного ввоза автомобилей таможенники за прошлый месяц заработали почти 300 тыс. грн. Все деньги пошли в государственный бюджет.

– 30 июня закончилось действие Закона Украины №2142, предусматривавшего механизм растаможивания транспортных средств граждан, приобретенных за пределами нашей страны, без уплаты таможенных платежей. Начиная с 1 июля возобновился механизм налогообложения автомобилей на общих основаниях. Сейчас во время таможенного оформления гражданам в установленном законом порядке начисляются таможенные платежи – пошлина, акцизный налог и налог на добавленная стоимость, — объясняет заместитель начальника таможенного поста Ужгород-грузовой Закарпатской таможни Кристина Герасимюк.

Автомобили без уплаты налогов украинцы могли растаможивать почти 3 месяца — с 5 апреля по 30 июня нынешнего года. Льготный механизм отменили депутаты Верховной Рады. И вернули обычное налогообложение. “Нулевой” растаможкой воспользовались десятки тысяч украинцев. Через таможенные посты только на территории Закарпатья в Украину завезли почти 19 тыс. евроблях. А это 8% всех ввезенных в страну машин. Госбюджет недополучил почти 2,5 млрд грн.

Период нулевого растаможивания автомобилей позволил украинцам купить машины по доступной цене. Почти все ввезенные авто – старые и недорогие, стоимостью до $5 тыс. Такие же машины в Европе покупали и в июле. Импорт авто хоть и уменьшился, но не остановился. Во время действия льгот на таможенном посту Ужгород-грузовой ежедневно растаможивалось до 80 машин. Теперь – в десять раз меньше.

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– Сейчас наблюдается тенденция к уменьшению количества оформления транспортных средств граждан. Это связано с тем, что украинцы, которые желали ввезти машины в Украину, воспользовались льготным периодом. На данный момент все пункты пропуска осуществляют оформление транспортного средства. Порядок оформления документов остался прежним, — добавляет Кристина Герасимюк.

Какие авто ввозили в июле

Часть из растаможенных в июле – так называемые “доезжающие” авто. Это машины, которые завезли на территорию Украины и не успели воспользоваться льготами. А еще – электромобили. На них минимальный платеж за растаможку.

– Электромобили сейчас есть на любой вкус и кошелек. В принципе, от 10 тысяч евро в Европе можно найти машину с небольшим пробегом, которая еще долго будет служить и не будет вредить окружающей среде. Плюс с первого июля при покупке электромобиля не нужно платить сбор в пенсионный фонд. Его взимают во время первой регистрации автомобиля на территории Украины. После отмены нулевого растаможивания на электрокары вернули акциз. Но он невелик: 1 евро за 1 кВтч емкости батареи, — рассказывает таможенный брокер Георгий Бачинский.

Сейчас, во время растаможки евроблях, без помощи таможенного брокера не обойтись.

– Всегда у нас один пакет документов. Машина должна быть снята с учета за границей. То есть должен быть техпаспорт транзитный. Обязательно договор купли-продажи и предварительная декларация. Только после этого транспортное средство можно везти на таможенную территорию Украины. И здесь уже после прохождения сертификации, авто растаможивается, – говорит брокер.

Сколько времени занимает растаможка и стоимость

Оформление таможенной декларации на внутренней таможне занимает считанные часы. Если у заявителя есть полный пакет документов, вся процедура растаможки занимает до 3 дней. Чтобы полностью легализовать евробляхи, их еще нужно зарегистрировать в сервисном центре МВД и поставить на украинские номера. В среднем все расходы на растаможку составляют до 40% от стоимости машины. Чем старше машина, тем больше сумма платежей.

За услуги брокеру придется заплатить от $300 до $600.