Нулевую растаможку авто отменили: когда исчезнут очереди на границе и что думают украинцы

21 июня Верховная Рада отменила так называемую нулевую растаможку авто и вернула ввозные пошлины на импортные товары. Решение вступит в силу 1 июля.

Тем временем на польско-украинской границе очередь из желающих ввезти авто без налогов растянулась более чем на 10 километров.

Нулевая пошлина в Украине действует с 5 апреля. На такой шаг власти пошли, чтобы люди, которые потеряли машины во время боевых действий, могли дешево купить их в Европе. За почти четыре места полномасштабной войны таких потерь – более 100 тыс. автомобилей.

С момента, когда действует нулевая пошлина, в Украину из Европы уже завезли вдвое больше машин. И начались спекуляции. Поэтому депутаты решили все отменить, чтобы, в том числе и очереди снизить на границе, и бюджет наполнить. Но эксперты говорят – дополнительные поступления в бюджет за счет растаможки автомобилей вряд ли будут существенными.

— Нужно быть объективными – если налоги вернутся на тот период, люди не повезут в том количестве транспортные средства. И тех налогов не будет в том количестве, как сейчас, — убежден Левко Прокипчук.

Нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк введение нулевой растаможки с нынешними правилами считает непродуманным решением. Те, ради кого все делалось, льготой не воспользовались. Заработали хитрые дельцы.

– Это ведь неправильно, что у нас McLaren или Ferrari завезли по этой льготе. Mercedes S класса 500 (2022 года) – это автомобиль условно $250 тыс. И есть еще перечень автомобилей, которые стоят более $100 тыс. Почему не сделать ограничения по цене, по праву перепродажи.

Такого же мнения и волонтер Александр. Мужчина уже перевез для фронта более 30 автомобилей, в том числе и спецтранспорт. По мнению Александра, стоило бы не отменять нулевое растаможивание, а создать коридоры для ввоза гуманитарно-волонтерской помощи.

– Например, здесь сейчас должны быть только волонтерские машины и гуманитарка, это должно быстро и оперативно проходить. А здесь все стоят, большинство коммерческих автомобилей – это возмущает.

Сейчас документ об отмене нулевого растаможивания на подписи у президента. Тем временем эксперты уже прогнозируют – на днях очереди на границах будут только увеличиваться.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.