Як вплинуло скасування нульового розмитнення на ввезення авто та які євробляхи переганяють в Україну

Серпень, 04 в 9:16

Скасування дії нульового розмитнення не зупинила українців – вони продовжують завозити з країн Євросоюзу машини на іноземній реєстрації. Лише через Закарпатську митницю упродовж липня українці ввезли майже 12 тис. євроблях. Завдяки припиненню дії пільгового ввезення автомобілів, митники за минулий місяць заробили майже 300 тис. грн. Усі гроші пішли до державного бюджету.

– 30 червня закінчилася дія Закону України №2142, що передбачав механізм розмитнення транспортних засобів громадян, придбаних за межами нашої країни, без сплати митних платежів. Починаючи з 1 липня відновився механізм оподаткуваня автомобілів і в на загальних підставах. Тож зараз, під час митного оформлення громадянам в установленому законом порядку нараховуються митні платежі – мито, акцизний податок та податок на додану вартість, – пояснює заступниця начальника митного посту Ужгород-вантажний Закарпатської митниці Христина Герасимюк.

Автівки без сплати податків українці могли розмитнювати упродовж майже 3 місяців – із 5 квітня по 30 червня нинішнього року. Пільговий механізм скасували депутати Верховної Ради. І повернули звичайне оподаткування. “Нульовим” розмитненням скористалися десятки тисяч українців. Через митні пости лише на території Закарпаття до України завезли майже 19 тис. євроблях. А це 8% від усіх ввезених у країну машин. Держбюджет недоотримав майже 2,5 млрд грн.

Період нульового розмитнення автомобілів дозволив українцям купити машини за доступною ціною. Майже всі завезені авто – старі і недорогі, вартістю до $5 тис. Такі ж машини у Європі купували і у липні. Імпорт авто хоча й зменшився, та не зупинився. Під час дії пільг на митному посту Ужгород-вантажний щодня розмитнювали до 80 машин. Тепер – вдесятеро менше.

Зараз дивляться

– Зараз спостерігається тенденція до зменшення кількості офомлень транспортних засобів громадян. Це пов’язано з тим, що ті українці, що бажали ввезти машини в Україну, скористалися пільговим періодом. На даний момент усі пункти пропуску здійснюють оформлення транспортних засобі. Порядок оформлення документів залишився таким самим, – додає Христина Герасимюк.

Які авто ввозили у липні

Частина з розмитнених у липні – так звані “доїжджаючі” авто. Це машини, які завезли на територію України, та не встигли скористатися пільгами. А ще – електромобілі. На них мінімальний платіж за розмитнення.

– Електромобілі зараз є на будь-який смак і гаманець. У принципі, від 10 тисяч євро у Європі можна знайти машину з невеликим пробігом, яка тут ще довго буде служити і не шкодитиме навколишньому середовищу. Плюс, з першого липня при покупці електромобіля не потрібно сплачувати збір до пенсійного фонду. Його стягують під час першої реєстрації автомобіля на території України. Після скасування нульового розмитнення, на електрокари повернули акциз. Та він невеликий: 1 євро за 1 кВт·год ємності батареї, – розповідає митний брокер Георгій Бачинський.

Нині, під час розмитнення євробляхи, без допомоги митного брокера не обійтися.

– Завжди у нас один пакет документів. Машина має бути знята з обліку за кордоном. Тобто, повинен бути техпаспорт транзитний. Обов’язково договір купівлі-продажу і попередня декларація. Лише після цього транспортний засіб можна завезти на митну територію України. І тут уже після проходження сертифікації, він розмитнюється, – каже брокер.

Скільки часу займає розмитнення та вартість

Оформлення митної декларації на внутрішній митниці займає лічені години. Якщо у заявника є повний пакет документів, уся процедура розмитнення займає до 3 днів. Щоб повністю легалізувати євробляху, її ще треба зареєструвати у сервісному центрі МВС та поставити на українські номери. У Середньому, усі витрати на розмитнення складають до 40% від вартості машини. Чим старіша машина, тим більша сума платежів.

За послуги брокеру доведеться заплатити від $300 до $600.