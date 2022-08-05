Август, 05 в 18:12

Российские захватчики пытаются устроить провокации во временно оккупированном Энергодаре. Они обстреливают со стороны Запорожской АЭС жилые кварталы.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

— Жители Энергодара! Сохраняем максимальную осторожность! Остерегайтесь провокаций оккупантов, которые происходят именно сейчас! Со стороны Запорожской АЭС в направлении жилых кварталов Энергодара проходят обстрелы. Слышны взрывы, — отметил он.

Орлов также говорит, что разница между вылетом снаряда и взрывом составила около трех секунд.

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Городской голова добавил, что в большинстве микрорайонов города пропало электричество. Также нет водообеспечения, преимущественно не работает интернет.

В то же время в Энергоатоме сообщили о трех прилетах возле промышленной площадки, враг попал в высоковольтную линию связи на территории ЗАЭС.

Там подчеркнули, что станция продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии.

В пресс-службе добавили, что было принято решение разгрузить и отключить от сети один из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции.

Напомним, что ночью 5 августа российские военные нанесли ракетные удары по Запорожской области. Они ударили рядом с областным центром.