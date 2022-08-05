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Факти / Україна

Окупанти обстріляли житлові квартали Енергодара з боку ЗАЕС – мер

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
ЗАЕС під окупацією росії
Фото: Getty Images

Російські загарбники намагаються влаштувати провокації у тимчасово окупованому  Енергодарі. Вони обстрілюють з боку Запорізької АЕС житлові квартали.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

– Мешканці Енергодара! Зберігаємо максимальну обережність! Стережіться провокацій окупантів, які відбуваються саме зараз! З боку Запорізької АЕС в напрямку житлових кварталів Енергодара відбуваються обстріли. Чути вибухи, – зазначив він.

Орлов також каже, що різниця між вильотом снаряда та вибухом становила близько трьох секунд.

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Міський голова додав, що у більшості мікрорайонів міста зникла електрика. Також немає водозабезпечення, здебільшого не працює інтернет.

Водночас в Енергоатомі повідомили про три прильоти біля промислового майданчика, ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку та території ЗАЕС.

Там підкреслили, що станція продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють.

У пресслужбі додали, що було ухвалене рішення розвантажити та відключити від мережі один із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції.

Нагадаємо, що уночі 5 серпня російські військові завдали ракетних ударів по Запорізькій області. Вони вдарили поруч з обласним центром.

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