Август, 05 в 7:49

Ночью 5 августа российские военные нанесли ракетные удары по Запорожской области. Они ударили рядом с областным центром.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

— Враг и дальше не дает покоя Запорожскому краю. Зафиксирован приход нескольких ракет рядом с областным центром. По предварительной информации, жертв нет, – написал он в своем Telegram-канале.

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В то же время секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев добавил, что ночью во время воздушной тревоги оккупанты обстреляли один из объектов инфраструктуры в пригороде Запорожья.

В результате вражеской атаки было повреждено производственное оборудование. К счастью, пострадавших нет.

4 августа оккупанты также обстреляли Запорожье, было два прилета. Ракетному обстрелу подвергся объект инфраструктуры в Заводском районе областного центра, где произошли два взрыва.

В результате вражеского удара есть один пострадавший, который получил ранения от осколков стекла.

В селе Новоивановка Камышеваской общины в результате вражеских обстрелов разрушены жилые дома и зернохранилище.

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