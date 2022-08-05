Август, 05 в 19:55

Российские захватчики 5 августа второй раз за последние несколько часов обстреляли Запорожскую АЭС.

Об этом сообщил Энергоатом. По их данным, зафиксировано три прилета прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков. Персонал станции устраняет последствия повреждений.

– Серьезно повредили азотно-кислородную станцию ​​и объединенный вспомогательный корпус. Имеются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высока пожарная опасность. Пострадавших нет, — отметили в Энергоатоме.

Они также добавили, что перед обстрелами представители Росатома спешно покинули станцию. Вероятно, они знали, что готовится атака.

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Напомним, 5 августа примерно в 14.30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС.

Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС. В результате она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети.