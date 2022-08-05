Серпень, 05 в 19:55

Російські загарбники 5 серпня вдруге за останні декілька годин обстріляли Запорізьку АЕС.

Про це повідомив Енергоатом. За їхніми даними, зафіксовано три прильоти прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків. Персонал станції ліквідовує наслідки пошкоджень.

– Серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає, – зазначили в Енергоатомі.

Вони також додали, що перед обстрілами представники Росатому поспіхом покинули станцію. Ймовірно, вони знали, що готується атака.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 5 серпня приблизно 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС.

Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.