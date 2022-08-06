Будет большим политическим поражением: Соболевский о потере россиянами Херсонщины

Август, 06 в 16:16

Если российские оккупанты потеряют Херсонщину, для них это будет большим политическим поражением.

Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

– Херсонщина для них уже смертельно необходима, потому что большое количество политического внимания инвестировали в Херсон и регион. Они уже сделали столько заявлений и визитов официальных лиц: от руководства администрации президента РФ до множества депутатов Госдумы, — отметил он.

По мнению Соболевского, россияне будут пытаться прилагать максимальные усилия, чтобы удержать Херсонщину. Но он подчеркнул, что наши Вооруженные силы там хорошо работают, поэтому необходимо терпение, и все будет полностью деоккупировано.

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Кроме того, Соболевский добавил, что у оккупантов очень большое количество потерь на Херсонщине, а еще личный состав россиян абсолютно деморализован.

По его словам, местные жители слышат разговоры российских захватчиков о том, что как только начнется контратака Вооруженных сил Украины, они будут оттуда просто убегать.