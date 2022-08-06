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Факти / Україна

Буде великою політичною поразкою: Соболевський про втрату росіянами Херсонщини

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Буде великою політичною поразкою: Соболевський про втрату росіянами Херсонщини

Якщо російські окупанти втратять Херсонщину, для них це буде великою політичною поразкою.

Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

– Херсонщина для них вже смертельно необхідна, тому що велику кількість політичної уваги інвестували в Херсон і регіон. Вони вже зробили стільки заяв і візитів офіційних осіб: від керівництва адміністрації президента РФ до великої кількості депутатів Держдуми, – зауважив він.

На думку Соболевського, росіяни намагатимуться докладати максимальних зусиль, щоб утримати Херсонщину. Але він наголосив, що наші Збройні сили там гарно працюють, тому необхідне терпіння і все буде повністю деокуповано.

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Крім того, Соболевський додав, що в окупантів дуже велика кількість втрат на Херсонщині, а ще особовий склад росіян абсолютно деморалізований.

За його словами, місцеві мешканці чують розмови російських загарбників про те, що щойно почнеться контратака Збройних сил України, вони будуть звідти просто втікати.

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