Военные знают свое дело: Данилов о сроках контрнаступления ВСУ
Вопрос контрнаступления Вооруженных сил Украины крайне чувствителен. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, в этом вопросе важно не только то, что хочет делать украинская армия. Важно также знать, какие планы есть у оккупантов.
Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины будут принимать решение совместно с верховным главнокомандующим, когда и где делать те или иные вещи, ведь это дело военных.
– Давайте относиться к этому спокойно. Военные знают свое дело, знают, когда нужно начинать и освобождать наши территории. Киевская, Черниговская, Сумская области освобождены – давайте наберемся терпения и по остальным, — добавил секретарь СНБО.
Между тем американские и европейские чиновники и спецслужбы считают, что в ближайшие недели Украина может успешно контратаковать благодаря целому ряду кадровых и технических проблем, которые накопились у россиян после пяти месяцев войны.
Оценки американской разведки и разведок западных стран свидетельствуют о вероятности того, что следующие недели или месяцы будут решающими для Украины.
Даже если российские силы не удастся значительно оттеснить, мощное контрнаступление может укрепить доверие наших союзников.
Источник: Киев