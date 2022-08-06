Август, 06 в 8:33

Вопрос контрнаступления Вооруженных сил Украины крайне чувствителен. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, в этом вопросе важно не только то, что хочет делать украинская армия. Важно также знать, какие планы есть у оккупантов.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины будут принимать решение совместно с верховным главнокомандующим, когда и где делать те или иные вещи, ведь это дело военных.

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– Давайте относиться к этому спокойно. Военные знают свое дело, знают, когда нужно начинать и освобождать наши территории. Киевская, Черниговская, Сумская области освобождены – давайте наберемся терпения и по остальным, — добавил секретарь СНБО.

Между тем американские и европейские чиновники и спецслужбы считают, что в ближайшие недели Украина может успешно контратаковать благодаря целому ряду кадровых и технических проблем, которые накопились у россиян после пяти месяцев войны.

Оценки американской разведки и разведок западных стран свидетельствуют о вероятности того, что следующие недели или месяцы будут решающими для Украины.

Даже если российские силы не удастся значительно оттеснить, мощное контрнаступление может укрепить доверие наших союзников.

Источник: Киев