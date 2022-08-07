Август, 06 в 22:48

После обстрела россиянами Запорожской АЭС гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил о возможности ядерной катастрофе и потребовал допустить миссию агентства на станцию.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ 6 августа.

– Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, подчеркивающим вполне реальную опасность ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами, – подчеркнул Гросси.

Он заявил также, что военные действия, которые ставят под угрозу безопасность ЗАЭС, “совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой”.

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– Я решительно и настоятельно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта с его шестью реакторами. И я осуждаю любые насильственные действия, совершенные на Запорожской атомной электростанции или вблизи нее, или против ее персонала, – сказал Рафаэль Гросси.

По его словам украинский персонал, который работает на оккупированной станции, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз или давления, которые подрывают безопасность АЭС.

– Вот уже четыре месяца я готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности и гарантиям на крупнейшую в стране Запорожскую атомную электростанцию…

Эта жизненно важная миссия до сих пор не состоялась не по вине МАГАТЭ. Несмотря на наши решительные усилия, пока это невозможно. Я не сдамся. Я буду продолжать настаивать, и еще раз настаивать, на том, чтобы эта миссия наконец состоялась, – подчеркнул он.

Напомним, 5 августа российские оккупанты серьезно повредили зотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на Запорожской АЭС. Сообщается, что есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.