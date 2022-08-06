Президент Владимир Зеленский: после ударов по ЗАЭС против российской атомной отрасли необходимо ввести санкции.

Глава Amnesty International в Украине объявила об освобождении от должности после скандала с отчетом центрального офиса организации.

Появилась информация, что ВСУ попали в районе Дарьевского моста через реку Ингулец Херсонской области. Официального подтверждения пока нет.

В Чугуеве Харьковской области раздались взрывы. Пока официальной информации нет.