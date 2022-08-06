Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Илья Нежигай |
Обстрелы оккупантами ЗАЭС и удары ВСУ по врагу на Херсонщине: что происходит на 164-й день войны (онлайн)

Обстрелы оккупантами ЗАЭС и удары ВСУ по врагу на Херсонщине: что происходит на 164-й день войны (онлайн)

Из черноморских портов утром вышли три судна с украинской кукурузой.

Россияне дважды обстреляли Запорожскую АЭС, в результате чего один блок станции отключен.

Президенты Турции и России встретились в Сочи. Среди результатов переговоров — договоренность, что Турция будет частично платить за газ рублями.

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким ввел в Николаеве двухдневный комендантский час, который продлится с вечера пятницы до утра понедельника.

Прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене генерал-майору, бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины.

С начала С конца
Прямая трансляция
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка