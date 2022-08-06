Обстрелы оккупантами ЗАЭС и удары ВСУ по врагу на Херсонщине: что происходит на 164-й день войны (онлайн)
Из черноморских портов утром вышли три судна с украинской кукурузой.
Россияне дважды обстреляли Запорожскую АЭС, в результате чего один блок станции отключен.
Президенты Турции и России встретились в Сочи. Среди результатов переговоров — договоренность, что Турция будет частично платить за газ рублями.
Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким ввел в Николаеве двухдневный комендантский час, который продлится с вечера пятницы до утра понедельника.
Прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене генерал-майору, бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины.
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