Серпень, 06 в 22:48

Після обстрілу росіянами Запорізької АЕС гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі попередив про можливість ядерної катастрофи та виступив з вимогою допустити місію агентства на станцію.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті МАГАТЕ 6 серпня.

– Я вкрай стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, який підкреслює цілком реальну небезпеку ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров’ю населення та навколишньому середовищу в Україні та за її межами, – наголосив Гроссі.

Він заявив також, що військові дії, які ставлять під загрозу безпеку ЗАЕС, “цілком неприйнятні і їм треба запобігти за будь-яку ціну”.

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– Я рішуче та наполегливо закликаю всі сторони виявляти максимальну стриманість поблизу цього важливого ядерного об’єкту з його шістьма реакторами. І я засуджую будь-які насильницькі дії, вчинені на Запорізькій атомній електростанції чи поблизу неї, чи проти її персоналу, – сказав Рафаель Гроссі.

За його словами, український персонал, який працює на окупованій станції, повинен мати можливість виконувати свої обов’язки без погроз або тиску, які підривають безпеку АЕС.

– Ось уже чотири місяці я готовий очолити місію експертів МАГАТЕ з безпеки та гарантій на найбільшу в країні Запорізьку атомну електростанцію…

Ця життєво важлива місія досі не відбулася не з вини МАГАТЕ. Незважаючи на наші рішучі зусилля, поки що це неможливо. Я не здамся. Я продовжуватиму наполягати, і ще раз наполягатиму на тому, щоб ця місія нарешті відбулася, – підкреслив він.

Нагадаємо, 5 серпня російські окупанти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на Запорізькій АЕС. Повідомляється, що є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.