Август, 06 в 12:55

Президент Владимир Зеленский провел совещание по возмещению Украине ущерба, причиненного вооруженной агрессией Российской Федерации.

Глава государства отметил, что компенсация ущерба, нанесенного российским вторжением, это важный элемент ответственности, которую должно понести государство-агрессор.

В целях создания и внедрения механизма компенсации Зеленский сформировал специальную рабочую группу под председательством руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в которую вошли представители Кабинета министров и ведущие украинские и иностранные юристы-международники.

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Участники совещания обсудили переговорный процесс по принудительному изъятию активов РФ в пользу Украины и скоординировали шаги в этом направлении.

В частности, идет работа над созданием специальной компенсационной комиссии путем заключения многостороннего международного договора с партнерами. Эта комиссия сможет рассматривать заявления о возмещении ущерба, нанесенного войной.

— Важным шагом для обеспечения международно-правового фундамента этого механизма стало принятие 22 июня текущего года Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюции, в которой говорится, что Совет Европы будет продвигать и обеспечивать внедрение всеобъемлющей системы ответственности за агрессию против Украины путем внедрения институционального компенсационного механизма. Подобная работа ведется в ОБСЕ, Европарламенте, ООН и других организациях, — сообщили в Офисе президента.

Кроме того, Украина проводит переговоры с партнерами по поводу того, каким образом российские активы, которые сейчас заморожены в различных юрисдикциях, могут быть взысканы и направлены на возмещение ущерба, причиненного войной.