Серпень, 06 в 12:55

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо відшкодування Україні шкоди, завданої збройною агресією Російської Федерації.

Глава держави зазначив, що компенсація збитків, спричинених російським вторгненням, це важливий елемент відповідальності, яку має понести держава-агресор.

Задля створення та впровадження механізму компенсації Зеленський сформував спеціальну робочу групу під головуванням керівника Офісу президента Андрія Єрмака, до якої увійшли представники Кабінету міністрів і провідні українські та іноземні юристи-міжнародники.

Зараз дивляться

Учасники наради обговорили перебіг переговорного процесу щодо примусового вилучення активів РФ на користь України та скоординували кроки в цьому напрямі.

Зокрема, триває робота над створенням спеціальної компенсаційної комісії шляхом укладення багатостороннього міжнародного договору з партнерами. Ця комісія зможе розглядати заяви про відшкодування збитків, завданих війною.

– Важливим кроком для забезпечення міжнародно-правового фундаменту цього механізму стало ухвалення 22 червня поточного року Парламентською Асамблеєю Ради Європи резолюції, у якій ідеться про те, що Рада Європи просуватиме та забезпечуватиме впровадження всеосяжної системи відповідальності за агресію проти України шляхом впровадження інституційного компенсаційного механізму для України. Подібна робота ведеться в ОБСЄ, Європарламенті, ООН та інших організаціях, – повідомили в Офісі президента.

Крім того, Україна проводить переговори з партнерами щодо того, яким чином російські активи, які зараз заморожені в різних юрисдикціях, можуть бути стягнуті та спрямовані на відшкодування шкоди, завданої війною.