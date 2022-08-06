Серпень, 06 в 8:33

Питання контрнаступу Збройних сил України вкрай чутливе. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, у цьому питанні має значення не тільки те, що хоче робити українська армія. Важливо також знати, які плани є в окупантів.

Він наголосив, що Збройні сили України ухвалюватимуть рішення спільно з верховним головнокомандувачем, коли та де робити ті чи інші речі, адже це справа військових.

Зараз дивляться

– Давайте ставитися до цього спокійно. Військові знають свою справу, знають, коли треба починати й звільняти наші території. Київська, Чернігівська, Сумська області звільнені – давайте наберемося терпіння і щодо решти, – додав секретар РНБО.

Тим часом американські та європейські чиновники та спецслужби вважають, що найближчими тижнями Україна може успішно контратакувати завдяки цілій низці кадрових та технічних проблем, які накопичилися у росіян після п’яти місяців війни.

Оцінки американської розвідки та розвідок західних країн свідчать про ймовірність того, що наступні тижні чи місяці будуть вирішальними для України.

Навіть якщо російські сили не вдасться значно відтіснити, потужний контрнаступ може зміцнити довіру наших союзників.

Джерело: Київ