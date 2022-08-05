Август, 05 в 17:04

В ближайшие недели Украина может успешно контратаковать благодаря целому ряду кадровых и технических проблем, которые накопились у россиян после пяти месяцев войны.

Об этом со ссылкой на оценки американских и европейских чиновников и спецслужб пишет The New York Times.

– Оценки американской разведки и разведок западных стран свидетельствуют о вероятности того, что следующие недели или месяцы будут решающими для Украины. Даже если российские силы не удастся значительно оттеснить, мощное контрнаступление может укрепить доверие союзников Украины, – пишут журналисты.

Среди двух главных проблем, которые замедляют атаки РФ и дают больше шансов на успешное контрнаступление ВСУ – критические проблемы с живой силой и техникой в российской армии.

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Отмечается, что на начальном этапе войны схожие факторы вынудили агрессоров сузить свои цели, отказаться от штурма украинской столицы и сосредоточиться на наступлении на востоке.

Однако теперь РФ может быть труднее пересмотреть свою стратегию и заняться восстановлением сил, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Похоже оценивает ситуацию Институт изучения войны, который с помощью сводки за 4 августа проанализировал, что Украина смогла перехватить стратегическую инициативу в войне с Россией.

В Институте отмечают, что это вынуждает армию оккупантов перераспределять силы и менять приоритеты.

– Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, по-видимому, впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны, – считают аналитики.

Недобор живой силы и “добровольцев” в армии РФ

По данным источников New York Times, на это серьезно повлияло то, что президент России Владимир Путин так и не решился объявить полную мобилизацию в стране.

Отмечается, что мало кому удавалось завоевать целую страну и уничтожить армию противника силами, которые в значительной мере укомплектованы нерегулярными “добровольческими” войсками.

Чиновники НАТО и другие европейские представители считают, что проблема с российской армией становится все более ощутимой.

Российским войскам приходится замедлиться, чтобы подкрепить истощенные подразделения, лучше защитить линии снабжения и перебросить новое оборудование.

Однако по их оценкам, Путин продолжит игнорировать советы офицеров и потребует продолжать наступление на востоке Украины в течение всего лета.

В то же время, по оценкам Пентагона, РФ уже направила в Украину почти 85% своей армии, привлекая в том числе войска с Дальнего Востока страны и подразделения, которые ранее дислоцировались по всему миру.

Кроме того, РФ столкнулась с огромными потерями на войне, которые не удалось компенсировать до сих пор.

Агрессоры пытаются подтянуть к боевым действиям резервистов и новобранцев, для чего отменили возрастной ценз для подписания первого контракта, снизили стандарты здоровья и физической подготовки для набора на службу, закрывают глаза на наличие судимости.

Также с этой целью РФ безуспешно пытается компенсировать недостаток живой силы наемниками из ЧВК Вагнера, однако их недостаточно, чтобы стратегически изменить ситуацию.

В западной разведке отмечают, что даже если россияне решатся привлечь больше призывников к войне, Путин столкнется с серьезной проблемой, так как многие российские офицеры и инструкторы, которые могли бы обучить новичков, уже отправлены на фронт.

Сообщается, что один из источников NYT в разведке сравнил такое ошибочное решение Кремля с “проеданием посевных зерен”.

– Россия отложила весенний призыв на два месяца – это может свидетельствовать о том, что она неспособна обучать тех, кто готов служить, – указывают в материале.

Технические слабости в РФ

NYT подчеркивает, что проблемы с техникой и оборудованием у россиян менее остры, чем с живой силой, однако они тоже значительные.

Так, по некоторым оценкам, РФ потеряла в Украине около трети своих танков, из-за чего агрессорам приходится заменять новые и современные модели на более старые.

Многие артиллерийские снаряды у россиян, по данным западной разведки, устарели и хранились в плохих условиях, что снижает их эффективность из-за ненадежности взрывателей.

Производство нового оружия осложнилось из-за санкций США и Европы, что вынуждает Россию замедлять и даже приостанавливать производство высокотехнологичного оружия.

Дефицит боеприпасов заставляет агрессоров сокращать выбор целей, что стало одной из причин, почему армия РФ уменьшила количество ударов по движущимся колоннам ВСУ и вместо этого сосредоточились на стационарных целях, вроде украинских складов.

Также оккупанты стали использовать зенитно-ракетные комплексы С-300 для нанесения ударов по наземным целям вместо воздушных. К примеру – в Николаевской области. Это считают признаком недостатка у россиян ракет, которые больше подходят для таких атак.

Осложнила ситуацию с боеприпасами и снарядами и украинская тактика с использованием HIMARS и другого западного оборудования для ударов по тыловым штабам и складам агрессоров.

Решающие недели войны с РФ

NYT отмечает, что за пять месяцев войны армия Украины тоже понесла потери в живой силе, артиллерии и танках, однако ВСУ, по данным неназванного высокопоставленного чиновника, располагает гораздо большим числом офицеров с многолетним фронтовым опытом.

Отмечается, что это оказалось решающим фактором на первом этапе войны.

Самым важным для Украины, по данным западных разведок, является исход следующих недель или месяцев. Сообщается, что официальный Киев осознает, что у ВСУ сейчас есть довольно ограниченное количество времени на то, чтобы воспользоваться очевидными слабостями России.

По мнению конгрессменов, которые недавно побывали в Киеве в составе американской делегации, Украина собирается воспользоваться представившимся шансом для контрнаступления.

– Россияне истощены, вряд ли стоило бы давать им время для перегруппировки и отдыха. Я понимаю желание нанести удар тогда, когда они устали, – прокомментировала ситуацию член Палаты представителей США, демократ Элисса Слоткин.

Тем временем республиканец Майкл Уолтц, бывший военнослужащий и ныне член Палаты представителей, призывает США отправить в Украину больше реактивной артиллерии и другого современного вооружения, так как для РФ наступил “момент слабости”, когда она пытается перегруппировать силы и продолжить разрушительное наступление.