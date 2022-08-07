Це символ надії. Папа Франциск привітав вихід із портів України суден із зерном
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Папа Франциск привітав вихід із чорноморських портів України перших кораблів із зерном. Він заявив, що цей прорив може стати взірцем для діалогу, щоб покласти край війні в Україні.
Про це він сказав у своєму щотижневому зверненні до паломників та туристів на площі Святого Петра у неділю.
– Цей крок показує, що можна вести діалог для досягнення конкретних результатів, які допоможуть усім. Ця подія є символом надії, і я щиро бажаю, щоб на цьому шляху можна було покласти край війні і досягти справедливого і міцного миру, – заявив Папа Франциск.
Нагадаємо, що вранці 7 серпня вирушив другий караван з українським зерном – три судна з порту Чорноморська та одне з Одеси.
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Джерело: The Guardian