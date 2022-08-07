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Факты / Украина

Второй караван с продовольствием отправился из портов Одессы и Черноморска

Валентина Летяк, редактор ленты
Другий караван з продовольстом

Утром 7 августа отправился второй караван с украинским зерном – три судна из порта Черноморска и одно из Одессы.

На борту четырех балкеров – Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind – около 170 тыс. тонн агропромышленной продукции.

Суда направляются в порты Италии, Китая и Турции.

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В Мининфраструктуре говорят, что в ближайшее время планируется постепенно обеспечить способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц.

– Также в скором времени планируем полноценно присоединить к реализации инициативы порт Южный. Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям еще большие караваны судов, по меньшей мере, до 3 млн тонн в месяц, – говорит министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В Минобороны Турции подтвердили, что судно Riva Wind с 44 тыс. тонн кукурузы следует в Искендерун, Mustafa Necati с 6 тыс. тонн подсолнечного масла – в Италию, Star Helena доставит 45 тыс. тонн семечек подсолнуха в Китай, а Glory перевозит 66 тыс. тонн кукурузы и направляется в Стамбул.

 

1 и 5 августа в рамках реализации договоренностей отправлено четыре суда с более чем 80 тыс. тонн кукурузы.

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Фото: Мінінфраструктури

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