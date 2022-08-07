Угроза ядерной безопасности. Реакция западных СМИ на обстрелы ЗАЭС

Август, 07 в 15:25

В иностранных СМИ довольно сдержанно отреагировали на обстрел Россией Запорожскую АЭС 5 августа и не дают собственную оценку происходящему.

В CNN написали, что не смогли проверить заявления о повреждении АЭС, занимающего большую территорию.

— Большая часть недавних российских пожаров в этом районе возникла вблизи станции, и неясно, были ли случайно поражены части ядерной установки, — говорится в сообщении.

Однако заголовок “Опасения за ядерную безопасность после обстрела украинской АЭС” говорит об обеспокоенности событием.

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В BBC News опубликовали материал, в котором ядерный наблюдатель ООН Мариано Гросси предостерегает мир о риске катастрофы и призывает к немедленному прекращению любых военных действий возле ЗАЭС.

Также в материале приводится реакция ЕС на обстрел, в которой “осуждается военная деятельность России” вокруг АЭС.

О событии не молчат и такие издания, как Reuters, The Guardian, RFE/RL, AP. Однако все они сохраняют некий нейтралитет, сообщая сухие факты об обстреле ЗАЄС.

Стоит отметить, что западные СМИ выносят тему обстрела ЗАЭС российскими войсками на главную страницу сайта. Журналисты держат руку на пульсе, сообщая главные новости о кричащей ситуации. Так, The Guardian опубликовала материал под названием — “удары по АЭС “тревожно”, заявил глава наблюдательного совета ООН”.

Reuters пишет о предостережениях главы Международного агентства по атомной энергии об обстреле атомной электростанции в Украине.