Август, 06 в 21:59

В пятницу, 5 августа, российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС, поставив мир перед угрозой новой ядерной катастрофы.

ЗАЭС уже не в первый раз становится объектом вооруженных провокаций со стороны путинских войск.

Факты ICTV пообщались с экспертами и рассказывают о ситуации вокруг атомной электростанции.

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Что известно о ЗАЭС и когда ее захватили оккупанты

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится на берегу Каховского водохранилища, рядом с городом Энергодар (Запорожская область).

Это самая большая в Европе АЭС. Она состоит из шести атомных энергоблоков, каждый мощностью до 1 млн кВт. Общая мощность ЗАЭС составляет не менее 6 тыс. МВт (6 ГВт). Кроме того, там есть большое хранилище отработанного ядерного топлива.

Российские войска захватили территорию электростанции 4 марта. На подступах к ЗАЭС происходили ожесточенные бои, оборону держали бойцы Национальной гвардии Украины и территориальной обороны.

Кроме того, оккупантов пытались остановить тысячи жителей Энергодара, которые с флагами Украины блокировали дорогу в город.

Тогда же рашисты совершили первый акт терроризма относительно ЗАЭС. 3 марта колонна тяжелой техники РФ (около 100 единиц) прорвала блокпост на въезде в Энергодар, ворвалась в город, после чего захватчики начали обстреливать территорию атомной станции, близлежащую инфраструктуру и тренировочный центр, который загорелся.

Было зафиксировано попадание в первый энергоблок станции. Оккупанты длительное время не допускали спасателей к тушению пожара.

4 марта в Энергоатоме и Государственной инспекции ядерного регулирования Украины подтвердили факт захвата ЗАЭС оккупантами после тяжелых боев.

Впоследствии российские захватчики собрали персонал Запорожской АЭС и объявили, что станция теперь якобы находится в “собственности Росатома”. На ЗАЭС сразу разместились около 500 оккупантов.

В середине марта российские агрессоры подорвали боеприпасы (осуществили так называемую “утилизацию”) прямо на территории станции, чем снова нарушили радиационную безопасность крупнейшего в Европе ядерного объекта.

Ситуация на ЗАЭС сейчас и террор персонала

Как рассказал в интервью изданию НВ глава Энергоатома Петр Котин, рашисты фактически создали на Запорожской АЭС военную базу и прикрываются станцией как “атомным щитом”.

По словам Котина, на территории ЗАЭС находятся около 500 российских солдат и до 50 единиц тяжелой военной техники. Оккупанты прячут оружие даже между энергоблоками (например, ракетные системы залпового огня).

На станции работают украинцы, которым рашисты устроили настоящий террор. Известно, что россияне уже похитили около 100 работников Запорожской АЭС, применяют к ним пытки и издевательства.

Один из работников, водолаз Андрей Гончарук, был замучен до смерти. А ремонтника ЗАЭС Сергея Швеца оккупанты расстреляли автоматной очередью прямо в квартире мужчины. К счастью, он выжил.

Есть данные, что захватчики забирали украинцев прямо с атомной станции и бросали в подвалы.

– В общем есть около 100 человек (работников ЗАЭС, — Ред.), которых они захватили, пытают и издеваются над ними. Некоторые люди выходят через 2-3 дня, но уже с поломанной психикой. От них фактически требуют, чтобы они признали “русский мир”, на камеру сказали что-то для российской пропаганды, — подчеркнул Петр Котин.

Рашисты полностью контролируют доступ персонала к рабочим местам, проход и выход на АЭС. Они пытаются заставить украинцев признать оккупацию и принять участие в псевдореферендуме о “присоединении” временно оккупированных территорий к РФ.

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Атомная станция продолжает работать на энергосистему Украины, но не на полную мощность. С персоналом у Киева есть контакт.

На площадке АЭС находится персонал российской компании Росатом (около 10 человек). Они пока не вмешиваются в работу станции и “изучают обстановку”.

Захватчики не отказываются от намерений обойти технические преграды и присоединить Запорожскую АЭС к сетям РФ. По словам Котина, на это требуется немало времени и денег.

– Сейчас они пытаются возобновить работу линий, которые были повреждены в 2014—2015 годах и соединяли Крым с территориальной Украиной… Но здесь тоже есть вопросы. Сейчас мы подключены к европейской энергосистеме (ENTSO-E). Россия работает в другой энергосистеме, у них другие технические параметры, их невозможно синхронизировать. Если россияне подключат свои линии к нашей энергосистеме, то они не смогут работать, потому что между нами разное давление напряжения и тока, – рассказал руководитель Энергоатома.

Что известно об обстрелах 5 августа и их последствиях

5 августа российские войска в Энергодаре дважды открывали огонь по Запорожской АЭС.

Во время первого обстрела в 14.30 было зафиксировано три “прилета” вблизи промышленной площадки ЗАЭС. Рашисты попали в высоковольтную линию связи.

Вечером 5 августа оккупанты повторно обстреляли Запорожскую АЭС из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Были зафиксированы три попадания непосредственно на площадку станции – прямо возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.

Повреждения получила азотно-кислородная станция, возникли риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

Как проинформировали в Энергоатоме, непосредственно перед обстрелами АЭС спешно покинули представители Росатома, поскольку, скорее всего, были осведомлены об атаке.

По состоянию на утро 6 августа в Энергоатоме подчеркивали, что ЗАЭС работает “с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности”. После атаки РФ был отключен один из трех работающих энергоблоков.

Согласно последним данным, российские оккупанты заняли все подвальные помещения на Запорожской АЭС, и украинский персонал сейчас не имеет к ним доступа. Поэтому в случае обстрелов работники станции останутся без укрытия.

Как сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, после вчерашних обстрелов в городе началась паника среди местных жителей. Он не исключает новой эвакуации из города.

Офис генпрокурора уже открыл уголовное производство из-за атаки на ЗАЭС: по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Реакция Киева и Брюсселя на обстрелы ЗАЭС

На угрожающие действия рашистов незамедлительно отреагировали в Киеве. В частности, президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество ввести санкции против атомной отрасли РФ после обстрела атомной электростанции.

– Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное дерзкое преступление, акт террора. Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы для АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством-спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли — от Росатома до всех связанных компаний и лиц, — подчеркнул глава государства.

К санкциям против ядерной отрасли РФ призвал и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он назвал удары по ЗАЭС российским ядерным терроризмом.

Те, що відбувається на Запорізькій АЕС – це ядерний тероризм від Росії. Вся ядерна галузь РФ має опинитися під санкціями, а сама Росія – у списку країн-спонсорів тероризму. pic.twitter.com/CVFjoxODEN — Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 6, 2022

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк выразил мнение, что вчера чудом не произошло новой ядерной катастрофы.

– Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому, что вчера Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух. Россия захватила станцию и устраивает опасные провокации, – отметил Подоляк.

Он добавил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН должны жестко потребовать от РФ покинуть территорию атомной станции и передать ее под контроль специальной комиссии.

Цей суботній ранок у багатьох містах Європи став можливим тому, що вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря. Росія захопила станцію та влаштовує небезпечні провокації. МАГАТЕ/ООН мають жорстко вимагати від ???????? вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 6, 2022

Как известно, на днях, еще до последних обстрелов, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС “полностью вышла из-под контроля”, и на станции нарушены все принципы ядерной безопасности.

В украинском МИД призвали мировое сообщество безотлагательно заставить Россию освободить ЗАЭС и передать станцию под контроль Украины.

– Возможные последствия попадания в действующий реактор равноценны применению атомной бомбы, – заявили в министерстве.

Прокомментировал ситуацию и глава Запорожской ОВА Александр Старух. По его словам, враг сознательно обостряет ситуацию вокруг ЗАЭС, пытаясь создать пропагандистские картинки.

– Произошла подготовленная, на наш взгляд, провокация. Первоначально были заявления на международном уровне от МАГАТЭ, распространенные в западных изданиях, о потере контроля и проблемах на АЭС. Вместе с тем, цитировали ту сторону (оккупантов, – Ред.), что нас удивило. Они говорили, что все хорошо, и обвиняли наши Вооруженные силы, что они обстреливали станцию, что само по себе абсурдно. Для того, чтобы провокации подтвердить, были совершены обстрелы (по ЗАЭС, — Ред.), — объяснил Старух.

Есть уже реакция и Европейского Союза. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил действия РФ.

– ЕС осуждает военные действия России вокруг Запорожской АЭС. Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения Россией международными нормами. МАГАТЭ должно получить доступ, — написал Боррель в своем Twitter-аккаунте.

The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 6, 2022

Почему оккупанты обстреливают ЗАЭС: мнение военного эксперта

В комментарии Фактам ICTV военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркнул, что к ракетному террору РФ еще добавился ядерный.

– Фактически сегодня Россия грубо нарушает резолюцию Генассамблеи ООН о безопасном обращении с ядерными объектами. Украина как государство взяла на себя обязательства и выполняет их добросовестно, там, где может. Но когда город Энергодар оккупирован, это, конечно, делать тяжело. И все обязанности по безопасной эксплуатации фактически возложены на оккупанта, – отметил он.

Мусиенко напомнил, что российские войска размещают на площадках АЭС и рядом с ними снаряды и системы вооружения. Кроме того, они используют ЗАЭС для обстрелов украинских позиций, чтобы не получать ответные удары, то есть фактически прикрываются атомной станцией.

– РФ сегодня использует элементы ядерного террора против Украины и всего цивилизованного мира. Чего они добиваются? Очевидно, когда они захватывали эту АЭС, то, кроме военных, имели планы совершать кражу украинской электроэнергии и распределять ее на оккупированные территории. Это сделать не так просто – отключить АЭС от обеспечения неоккупированных территорий Украины, чтобы возникли проблемы с энергетикой. Это им не удалось. Теперь они продолжают разрабатывать эти планы, а дополнительно используют АЭС в качестве шантажа, способа давления на Украину, на мир, требуя уступок, — рассказал эксперт.

Мусиенко добавил, что сегодня АЭС и весь украинский персонал, который там есть, находятся в заложниках российских оккупантов.

Военный эксперт не исключает, что рашисты, обстреливая ЗАЭС, могут до конца не осознавать уровень радиационной угрозы не только для Украины, но и для всего мира. Мусиенко напомнил, как во время оккупации Чернобыльской АЭС путинские солдаты рыли окопы в радиактивном Рыжем лесу, из-за чего получили значительную дозу радиации.

По словам Мусиенко, нельзя исключать и того, что рашисты специально хотят спровоцировать катастрофу на ЗАЭС.

– Во-первых, очевидно, не понимают и не осознают эту опасность… Или же у них есть желание действительно спровоцировать какую-то масштабную катастрофу с целью эскалации. Этого тоже нельзя исключать, – заявил эксперт.

Риск аварии: какие угрозы создают обстрелы ЗАЭС

Руководитель Энергоатома Петр Котин в интервью НВ проинформировал, что на Запорожской АЭС “очень много ядерного материала”. В частности, шесть реакторов, полностью загруженных ядерным топливом.

Помимо этого, на территории станции есть 6 приреакторных бассейнов, почти заполненных отработанным ядерным топливом, и хранилище отработанного топлива (174 бетонных контейнера), расположенное под открытым небом.

Котин объяснил, что последствия обстрелов ЗАЭС зависят от того, куда попадет российская ракета. Он уточнил, что реактор не так-то просто пробить.

– Если ракета попадет в реакторное отделение, пробьет барьеры и попадет в реактор или бассейн ядерного топлива, тогда… нарушится целостность, и ядерный материал будет выходить, распространяться. Но не так-то просто пробить реакторное отделение. Одна ракета не пробьет, но 2-3 пробьют. Если сравнить с Чернобылем, то весь материал был в одной компактной зоне. И после этого паровым взрывом все это разбросало. Если в Запорожскую АЭС прилетает ракета, то все зависит от того, куда она попадет. Если в реактор, пробьет крышку и ударит по этому материалу в центр, то его тоже разбросает, как и в Чернобыле, — отметил Котин.

По его словам, если ракета, например, ударит по месту хранения отработанного ядерного топлива, разобьет бетонные контейнеры, то произойдет утечка, что приведет к радиационной аварии.

Руководитель Энергоатома добавил, что на территории ЗАЭС есть еще и радиоактивные отходы от работы ядерной установки. И если эти баки повредить, радиоактивное вещество попадет наружу.

В то же время эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев убеждает: несмотря на российские провокации на ЗАЭС, риск ядерного инцидента минимален.

– Такие ситуации предусмотрены технологическими регламентами. Любая атомная электростанция является наиболее безопасным с технологической точки зрения объектом на территории Украины. И все системы, отвечающие за безопасность, дублированы, предусматривают возможность выхода из строя. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что ядерная безопасность Запорожской АЭС остается на таком же высоком уровне, какой был до войны, — заявил он в эфире Радио НВ.

По словам Рябцева, на АЭС очень жесткие стандарты безопасности. Поэтому даже в случае попадания ракеты в ядерный реактор, катастрофа не возникнет.

– Даже прямое попадание ракеты в ядерный реактор, например, из Искандера, никоим образом не сможет вызвать ядерную аварию или ядерную катастрофу, — уверяет эксперт.

Он подтвердил, что риск нарушения норм радиационной безопасности на ЗАЭС “всегда существует”, но есть меры, которые должны нейтрализовать или снизить вероятность чрезвычайной ситуации. И персонал станции реализует их в полном объеме.

Что говорят экологи

Факты ICTV поинтересовались у эколога, директора Центра экологического консалтинга и аудита Оксаны Волоско-Демкив, какими могут быть последствия гипотетической аварии на ЗАЭС, спровоцированной российскими обстрелами.

Она напомнила, что Чернобыльская авария – огромная техногенная катастрофа, возникла в результате взрыва одного реактора, а на Запорожской АЭС таких шесть.

– Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе и третьей по размеру в мире, поскольку эксплуатируются шесть атомных реакторов. Если мы говорим о последствиях, которые были в Чернобыле, при взрыве одного реактора, то можем оценить, насколько потенциально растет угроза от разрушения ЗАЭС, — отметила эксперт.

По ее словам, в случае, если российские оккупанты спровоцируют аварию на Запорожской АЭС, последствия будут зависеть от метеорологических (погодных условий), направления ветра и т.д.

Оксана Волоско-Демкив подчеркнула, что последствия однозначно ощутит не только Украина, но и страны Европы и Азии. Территория, на которую может гипотетически распространиться радиация, будет огромной.

Эксперт напомнила, что на ЗАЭС есть хранилище отработанного ядерного топлива, которое представляет дополнительную угрозу. К примеру, в случае утечки радиоактивных веществ в Днепр, загрязнение может распространиться вниз по течению реки. В результате пострадают южные регионы Украины, временно оккупированный Крым и Черное море.

В связи с этим Волоско-Демкив заявила, что на Запорожской АЭС должны были бы присутствовать представители МАГАТЭ, чтобы контролировать и мониторить ситуацию.

О катастрофе мирового масштаба предупреждала еще в марте, во время захвата ЗАЭС оккупантами, глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. По ее словам, в случае взрыва на Запорожской АЭС радиация распространится по Европе и накроет весь бассейн Черного моря, загрязнится река Днепр.

– Учитывая место, где находится АЭС, – это загрязнение может затронуть большую территорию Украины, России, а также Грузию, Турцию, Болгарию и так далее. Ветры могут понести радиацию в Европу. Это преступление международного характера. Может быть планетарная катастрофа, — подчеркивала эколог в эфире общенационального телемарафона.

Тимочко также объяснила, что в любом случае нарушение технологического режима на АЭС может спровоцировать попадание радиоактивных элементов в окружающую среду.

– Должна сработать система предупреждения, которая должна охватить территорию вокруг станции в радиусе 30 км, — заявила она, добавив, что на АЭС есть специалисты, которые знают, что делать в таких ситуациях.

Следует отметить, что в Запорожской районной госадминистрации наработали план действий на случай радиационной аварии на Запорожской АЭС. В случае возникновения чрезвычайной ситуации там советуют провести обязательную общую эвакуацию населения из зон радиоактивного загрязнения вокруг АЭС в радиусе 50 км.

Согласно разъяснению администрации, для АЭС мощностью более 4 ГВт (мощность ЗАЭС – 6 ГВт) зона опасного радиоактивного загрязнения – это полоса территории шириной 40 км. Далее уже идет зона возможного сильного радиоактивного загрязнения (полоса территории шириной 100 км).

Источник: Gazeta.ua, Запорожская районная госадминистрация, Энергоатом, Запорожская ОВА, Радио НВ

Фото: Энергоатом