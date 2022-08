В пятницу, 5 августа, российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС, поставив мир перед угрозой новой ядерной катастрофы.

ЗАЭС уже не в первый раз становится объектом вооруженных провокаций со стороны путинских войск.

Факты ICTV пообщались с экспертами и рассказывают о ситуации вокруг атомной электростанции.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится на берегу Каховского водохранилища, рядом с городом Энергодар (Запорожская область).

Российские войска захватили территорию электростанции 4 марта. На подступах к ЗАЭС происходили ожесточенные бои, оборону держали бойцы Национальной гвардии Украины и территориальной обороны.

Кроме того, оккупантов пытались остановить тысячи жителей Энергодара, которые с флагами Украины блокировали дорогу в город.

Тогда же рашисты совершили первый акт терроризма относительно ЗАЭС. 3 марта колонна тяжелой техники РФ (около 100 единиц) прорвала блокпост на въезде в Энергодар, ворвалась в город, после чего захватчики начали обстреливать территорию атомной станции, близлежащую инфраструктуру и тренировочный центр, который загорелся.

Было зафиксировано попадание в первый энергоблок станции. Оккупанты длительное время не допускали спасателей к тушению пожара.

4 марта в Энергоатоме и Государственной инспекции ядерного регулирования Украины подтвердили факт захвата ЗАЭС оккупантами после тяжелых боев.

Впоследствии российские захватчики собрали персонал Запорожской АЭС и объявили, что станция теперь якобы находится в “собственности Росатома”. На ЗАЭС сразу разместились около 500 оккупантов.

В середине марта российские агрессоры подорвали боеприпасы (осуществили так называемую “утилизацию”) прямо на территории станции, чем снова нарушили радиационную безопасность крупнейшего в Европе ядерного объекта.

Как рассказал в интервью изданию НВ глава Энергоатома Петр Котин, рашисты фактически создали на Запорожской АЭС военную базу и прикрываются станцией как “атомным щитом”.

По словам Котина, на территории ЗАЭС находятся около 500 российских солдат и до 50 единиц тяжелой военной техники. Оккупанты прячут оружие даже между энергоблоками (например, ракетные системы залпового огня).

На станции работают украинцы, которым рашисты устроили настоящий террор. Известно, что россияне уже похитили около 100 работников Запорожской АЭС, применяют к ним пытки и издевательства.

Один из работников, водолаз Андрей Гончарук, был замучен до смерти. А ремонтника ЗАЭС Сергея Швеца оккупанты расстреляли автоматной очередью прямо в квартире мужчины. К счастью, он выжил.

Есть данные, что захватчики забирали украинцев прямо с атомной станции и бросали в подвалы.

Рашисты полностью контролируют доступ персонала к рабочим местам, проход и выход на АЭС. Они пытаются заставить украинцев признать оккупацию и принять участие в псевдореферендуме о “присоединении” временно оккупированных территорий к РФ.

Атомная станция продолжает работать на энергосистему Украины, но не на полную мощность. С персоналом у Киева есть контакт.

На площадке АЭС находится персонал российской компании Росатом (около 10 человек). Они пока не вмешиваются в работу станции и “изучают обстановку”.

Захватчики не отказываются от намерений обойти технические преграды и присоединить Запорожскую АЭС к сетям РФ. По словам Котина, на это требуется немало времени и денег.

5 августа российские войска в Энергодаре дважды открывали огонь по Запорожской АЭС.

Во время первого обстрела в 14.30 было зафиксировано три “прилета” вблизи промышленной площадки ЗАЭС. Рашисты попали в высоковольтную линию связи.

Вечером 5 августа оккупанты повторно обстреляли Запорожскую АЭС из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Были зафиксированы три попадания непосредственно на площадку станции – прямо возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.

Повреждения получила азотно-кислородная станция, возникли риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

Как проинформировали в Энергоатоме, непосредственно перед обстрелами АЭС спешно покинули представители Росатома, поскольку, скорее всего, были осведомлены об атаке.

Согласно последним данным, российские оккупанты заняли все подвальные помещения на Запорожской АЭС, и украинский персонал сейчас не имеет к ним доступа. Поэтому в случае обстрелов работники станции останутся без укрытия.

Как сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, после вчерашних обстрелов в городе началась паника среди местных жителей. Он не исключает новой эвакуации из города.

Офис генпрокурора уже открыл уголовное производство из-за атаки на ЗАЭС: по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

На угрожающие действия рашистов незамедлительно отреагировали в Киеве. В частности, президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество ввести санкции против атомной отрасли РФ после обстрела атомной электростанции.

К санкциям против ядерной отрасли РФ призвал и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он назвал удары по ЗАЭС российским ядерным терроризмом.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк выразил мнение, что вчера чудом не произошло новой ядерной катастрофы.

Он добавил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН должны жестко потребовать от РФ покинуть территорию атомной станции и передать ее под контроль специальной комиссии.

Как известно, на днях, еще до последних обстрелов, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС “полностью вышла из-под контроля”, и на станции нарушены все принципы ядерной безопасности.

В украинском МИД призвали мировое сообщество безотлагательно заставить Россию освободить ЗАЭС и передать станцию под контроль Украины.

Прокомментировал ситуацию и глава Запорожской ОВА Александр Старух. По его словам, враг сознательно обостряет ситуацию вокруг ЗАЭС, пытаясь создать пропагандистские картинки.

Есть уже реакция и Европейского Союза. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил действия РФ.

The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 6, 2022