Загроза ядерній безпеці. Реакція західних ЗМІ на обстріли ЗАЕС

Серпень, 07 в 15:25

В іноземних ЗМІ досить стримано відреагували на обстріл Росією Запорізьку АЕС 5 серпня і не дають власної оцінки.

У CNN написали, що не змогли перевірити заяви про пошкодження АЕС, що займає велику територію.

– Більшість нещодавніх російських пожеж у цьому районі виникла поблизу станції, і неясно, чи були випадково вражені частини ядерної установки, – йдеться у повідомленні.

Проте заголовок видання “Побоювання за ядерну безпеку після обстрілу української АЕС” говорять про стурбованість ситуацією.

Зараз дивляться

У BBC News опублікували матеріал, у якому ядерний спостерігач ООН Маріано Гроссі застерігає світ щодо ризику катастрофи та закликає до негайного припинення будь-яких військових дій біля ЗАЕС.

Також у матеріалі наводиться реакція ЄС на обстріл, в якій “засуджується військова діяльність Росії” навколо АЕС.

Про подію не мовчать і такі видання як Reuters, The Guardian, RFE/RL, AP. Однак усі вони зберігають деякий нейтралітет, повідомляючи сухі факти про обстріл ЗАЄС.

Варто зазначити, що західні ЗМІ виносять тему обстрілу ЗАЕС російськими військами на головну сторінку сайту. Журналісти тримають руку на пульсі, повідомляючи головні новини про кричущу ситуацію. Так, видання The Guardian опублікувала матеріал під назвою “Удари по АЕС “тривожно”, заявив голова наглядової ради ООН”.

Reuters пише про застереження голови Міжнародного агентства з атомної енергії про обстріл атомної електростанції в Україні.