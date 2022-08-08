Під час вчорашніх обстрілів Вінничини Росія застосувала гіперзвукові ракети Кинжал – ЗСУ

Серпень, 08 в 14:05

7 серпня під час обстрілу військових об’єктів у Вінницькій області російські військові застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М Кинджал.

Командування Повітряних сил ЗСУ зазначає, що це найновіший тип ракет, які має на озброєнні Росія.

– Основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160. Після прийняття на озброєння у 2018 році їх випущено усього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3,5 тис.– понад 12 тис. км/год, – йдеться у повідомленні.

Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А під час заходу на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год.

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Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють засобам ППО, які мають ЗСУ, ефективно виявляти та знищувати її.

Із 24 лютого 2022 року зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу, які ворог намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях.

Нагадаємо, що ввечері 7 серпня російські військові вдарили по військових об’єктах у Вінницькій області, в результаті чого є постраждалі.

Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ