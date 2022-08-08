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Факты / Украина

В результате обстрелов РФ пострадала еще одна работница ЗАЭС — Энергоатом

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В результате обстрелов РФ пострадала еще одна работница ЗАЭС — Энергоатом

7 августа ориентировочно в 15.30 работница ЗАЭС Юлия Янжула получила осколочное ранение грудной клетки в результате обстрела РФ прибрежной зоны. Женщина находится в реанимации энергодарской городской больницы. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

– Это очередной факт бесчеловечного поведения рашистов на временно оккупированных территориях. Постоянные обстрелы ЗАЭС и его города-спутника Энергодар приводят не только к значительным повреждениям станции, что уже является беспрецедентным актом ядерного терроризма, но и к постоянной угрозе жизни и здоровью работников Запорожской АЭС и местных жителей, — говорится в сообщении Энергоатом.

Также отмечается, что украинский персонал станции продолжает работать и выполнять все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего мира.

Напомним, что 8 августа Энергоатом сообщил, что российские террористы заявили о готовности взорвать заминированную ЗАЭС.

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Источник: Энергоатом

Фото: Энергоатом

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