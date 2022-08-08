“Здесь будет российская земля, или пустыня”: террористы из РФ угрожают взорвать ЗАЭС

Август, 08 в 12:27

Российские террористы заявили о готовности взорвать заминированную ЗАЭС. Об этом сообщил Энергоатом в своем Telegram-канале.

Отмечается, что россияне не скрывают своих планов и открыто шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности взорвать ее.

Российский генерал-майор Валерий Васильев, командующий сейчас гарнизоном оккупантов на ЗАЭС, сказал, что “тут будет или российская земля, или выжженная пустыня”.

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— Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью! – передает его заявление Энергоатом.

Ранее представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что у ведомства есть подтвержденная информация о минировании энергоблоков ЗАЭС российскими войсками.

5 августа россияне серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на ЗАЭС. Сообщалось о рисках утечки водорода и распылении радиоактивных веществ. А 6 августа, рашисты снова осуществили ракетные обстрелы площадки ЗАЭС и города Энергодар.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о возможности ядерной катастрофе и потребовал допустить миссию агентства на станцию.

Источник: Энергоатом