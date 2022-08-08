Внаслідок обстрілів РФ постраждала ще одна працівниця ЗАЕС – Енергоатом

Серпень, 08 в 13:05

7 серпня орієнтовно о 15.30 працівниця ЗАЕС Юлія Янжула отримала осколкове поранення грудної клітини внаслідок обстрілу РФ прибережної зони. Жінка знаходиться в реанімації енергодарської міської лікарні. Її стан оцінуюють як середньої тяжкості.

– Це черговий факт нелюдського поводження рашистів на тимчасово окупованих територіях. Постійні обстріли ЗАЕС та її міста-супутника Енергодар призводять не лише до значних пошкоджень станції, що вже є безпрецедентним актом ядерного тероризму, а й до постійної загрози життю і здоров’ю працівників Запорізької АЕС та місцевих жителів, – йдеться у повідомленні Енергоатом.

Також зазначається, що український персонал станції продовжує працювати та виконувати всі заходи для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки не лише нашої держави, а й усього світу.

Нагадаємо, що 8 серпня Енергоатом повідомив, що російські терористи заявили про готовність підірвати заміновану ЗАЕС.

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Джерело: Енергоатом

Фото: Енергоатом