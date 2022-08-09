Август, 09 в 18:23

Посреди дня 9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке, находящемся во временно оккупированном Крыму, раздались взрывы.

Вскоре после взрывов в соцсетях появились видео, как у россиян и туристов, путешествующих в Крым после оккупации по России, началась паника.

На отдельных видео можно увидеть, что на трассах образовались пробки. Люди не знают, ехать ли им дальше, поскольку впереди виден масштабный столб дыма.

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На других видео можно увидеть туристов, отдыхавших на крымских пляжах. После видео они панически начинают собирать вещи и убегать с пляжа. На одном из таких видео отдыхающая призывает свою мать как можно скорее убегать с пляжа и отклоняет предложение пересидеть взрыв в доме. Где-то на фоне видео слышны крики “пока не поздно, мама!”.

При этом на видео хорошо видно, что взрыв произошел в нескольких километрах от зоны отдыха и не угрожает туристам.

В то же время водители публикуют видео, как в район взрыва едут многие машины скорой помощи. Некоторые из дорог перекрыты российскими полицейскими.

На еще одном видео оператор комментирует появившийся на горизонте черный столб дыма и то, как по улицам населенного пункта проезжают служебные авто. На фоне слышны звуки воздушной тревоги.

После взрывов люди начали массово покидать свои гостиницы и зоны отдыха. Можно увидеть, как автомобильные пробки образуются из-за желания водителей покинуть Новофедоровку. Местные СМИ пишут, что авто стали в очередь на выезд задолго до Керченского моста.

Известно, что взрывы прогремели на военном аэродроме Саки в Новофедоровке. Точные удары по аэродрому подтвердили, в частности, и во враждебном Министерстве обороны РФ.

Вся известная информация про взрывы на аэродроме в оккупированном Крыму – в материале на Фактах ICTV.