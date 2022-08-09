Серпень, 09 в 18:23

Посеред дня 9 серпня на військовому аеродромі у Новофедорівці, що знаходиться у тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи.

Незабаром після вибухів у соцмережах з’явились відео, як у росіян та туристів, що мандрують до Криму після окупації Росією, почалась паніка.

На окремих відео можна побачити, що на трасах утворились затори. Люди не знають, чи їхати їм далі, оскільки попереду видно масштабний стовп диму.

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На інших відео можна побачити туристів, що відпочивали на кримських пляжах. Після відео вони панічно починають збирати речі та тікати з пляжу. На одному з таких відео відпочивальниця закликає свою матір якомога швидше тікати з пляжу і відхиляє пропозицію пересидіти вибух у домі. Десь на тлі відео чутно крики “поки не пізно, мама!”.

При цьому на відео добре видно, що вибух стався за декілька кілометрів від зони відпочинку та не загрожує туристам.

Водночас водії публікують відео, як до району вибуху їде багато машин “швидкої” допомоги. Деякі з доріг перекриті російськими поліцейськими.

На ще одному відео операторка коментує чорний стовп диму, який з’явився на горизонті та те, як вулицями населеного пункту проїжджають службові авто. На тлі можна почути звуки повітряної тривоги.

Після вибухів люди масово почали лишати свої готелі та зони відпочинку. Можна побачити, як автомобільні затори утворюються через бажання водіїв залишити Новофедорівку. Місцеві ЗМІ пишуть, що авто стали в чергу на виїзд задовго до Керченського мосту.

Наразі відомо, що вибухи пролунали на військовому аеродромі Саки у Новофедорівці. Влучні удари по аеродрому підтвердили, зокрема, і в ворожому Міністерстві оборони РФ.

Уся відома інформація про вибухи на аеродромі в окупованому Криму – в матеріалі на Фактах ICTV.