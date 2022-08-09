Август, 09 в 14:16

Украина в рамках очередной операции по передаче тел погибших военных вернула еще 17 своих павших защитников.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Там отметили, что возвращение тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции. Операцию организовали при сотрудничестве уполномоченного по вопросам пропавших без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

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Напомним, что 12 июля Украине удалось вернуть тела 30 погибших, 19 июля – 45, 26 июля – еще 25.

Украина проводит идентификацию и генетическую экспертизу погибших по европейским протоколам, Россия их не поддерживает и имеет свои протоколы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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