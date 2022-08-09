Ракеты для HIMARS от США и взрывы в Харькове: что происходит на 167 сутки войны (онлайн)
Вооруженные силы Украины подавили попытку наступления оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
США выделят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности в размере $1 млрд.
НБУ разрешил банкам устанавливать свой курс покупки наличной валюты.
Покупатель в Ливане отказался от украинского зерна из-за задержки сроков доставки более пяти месяцев.
США предоставит Украине дополнительные $4,5 млрд на нужды госбюджета.
РФ потеряла в Украине около 70-80 тыс. военных убитыми и ранеными, сообщил официальный представитель Пентагона.
В Молдове считают, что волна фейковых сообщений о минировании важных объектов в стране, как и заявления представителей Приднестровья о желании воссоединиться с Россией могут быть прелюдией к военной операции РФ.
Следующие два месяца могут решить исход войны в Украине, считает глава Бюро нацбезопасности Польши.