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Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Ракеты для HIMARS от США и взрывы в Харькове: что происходит на 167 сутки войны (онлайн)

Ракеты для HIMARS от США и взрывы в Харькове: что происходит на 167 сутки войны (онлайн)

Вооруженные силы Украины подавили попытку наступления оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

США выделят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности в размере $1 млрд.

НБУ разрешил банкам устанавливать свой курс покупки наличной валюты.

Покупатель в Ливане отказался от украинского зерна из-за задержки сроков доставки более пяти месяцев.

США предоставит Украине дополнительные $4,5 млрд на нужды госбюджета.

РФ потеряла в Украине около 70-80 тыс. военных убитыми и ранеными, сообщил официальный представитель Пентагона.

В Молдове считают, что волна фейковых сообщений о минировании важных объектов в стране, как и заявления представителей Приднестровья о желании воссоединиться с Россией могут быть прелюдией к военной операции РФ.

Следующие два месяца могут решить исход войны в Украине, считает глава Бюро нацбезопасности Польши.

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00:25 - 09 августа

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в формате видеоконференции с 42-м президентом США Биллом Клинтоном. Глава государства поблагодарил за всестороннюю поддержку со стороны США на разных уровнях, а также за личную поддержку Украины от Билла Клинтона и его супруги, в частности, за участие в Саммите первых леди и джентльменов.

– США помогают нам не дать России заморозить этот конфликт. А это именно то, к чему стремится Россия. Мы хорошо знаем, что происходит с замороженными конфликтами. Это растягивается на годы, десятки лет. Мы не можем этого допустить, – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства отметил важность дальнейшего усиления санкций против России. Он призвал Билла Клинтона использовать личный авторитет для привлечения внимания мирового сообщества к обстрелам и минированию Запорожской АЭС, а также ядерному террору России.

Фото: Офис президента

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00:19 - 09 августа

Следующие два месяца могут решить результат полномасштабной войны в Украине, начатой ​​страной-агрессором Россией. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Фото: Генштаб ВСУ

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