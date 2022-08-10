Кремль не обвиняет Украину во взрывах в Крыму, чтобы не признавать уязвимость ПВО — ISW
Кремль не обвиняет Украину в нанесении ударов в Крыму, поскольку такие удары продемонстрировали бы неэффективность российских систем противовоздушной обороны, что уже показало украинское затопление крейсера Москва.
Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны ISW.
У ISW пока нет никаких оснований самостоятельно оценить точную причину взрывов. Очевидная одновременность взрывов на двух разных объектах, скорее всего, исключает официальную российскую версию о случайном пожаре, но не исключает ни диверсию, ни ракетный удар большой дальности.
Аналитики считают, что Украина могла модифицировать свои ракеты Нептун для наземного нападения, как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами, но пока нет никаких доказательств в поддержку этой гипотезы.
Источник: ISW
Фото: tZE inform