Кремль не обвиняет Украину во взрывах в Крыму, чтобы не признавать уязвимость ПВО — ISW

Август, 10 в 7:25

Кремль не обвиняет Украину в нанесении ударов в Крыму, поскольку такие удары продемонстрировали бы неэффективность российских систем противовоздушной обороны, что уже показало украинское затопление крейсера Москва.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны ISW.

У ISW пока нет никаких оснований самостоятельно оценить точную причину взрывов. Очевидная одновременность взрывов на двух разных объектах, скорее всего, исключает официальную российскую версию о случайном пожаре, но не исключает ни диверсию, ни ракетный удар большой дальности.

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Аналитики считают, что Украина могла модифицировать свои ракеты Нептун для наземного нападения, как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами, но пока нет никаких доказательств в поддержку этой гипотезы.

Источник: ISW

Фото: tZE inform