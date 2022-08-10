Август, 09 в 22:15

Во вторник взрыв потряс ключевую российскую авиабазу на оккупированном Кремлем Крымском полуострове, подняв вверх огромный шлейф дыма и посеяв путаницу относительно того, что именно произошло.

Американская газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника, знакомого с ситуацией, пишет, что за нападением стоят украинские силы.

Российские и оккупационные власти в Крыму не высказывали публичных предположений о возможности украинского нападения. Однако высокопоставленный украинский чиновник поставил это себе в заслугу.

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При этом Министерство обороны России в своем заявлении сообщило лишь, что взрыв произошел в результате детонации авиационного боеприпаса на авиабазе.

— Это была авиабаза, с которой регулярно взлетали самолеты для атак на наши силы на южном театре военных действий, — сказал украинский чиновник, выступая на условиях анонимности, чтобы не обсуждать секретные военные вопросы.

Чиновник не стал раскрывать тип оружия, использованного при атаке, сказав лишь, что “было использовано устройство исключительно украинского производства”.

Как отмечает издание, нападение Украины на российские войска на Крымском полуострове означало бы значительную эскалацию войны и поставило бы в неловкое положение президента России Владимира Путина, который часто говорит об этой территории, незаконно аннексированной им в 2014 году, как о святой земле.

NYT отмечает, что у Украины мало оружия, способного достичь полуострова, кроме самолетов, которые рискуют быть немедленно сбитыми российскими тяжелыми системами ПВО в регионе.

В прошлом месяце небольшое взрывное устройство, доставленное беспилотником, взорвалось в штабе Черноморского флота России в крымском порту Севастополь, ранив шесть человек, но не причинив значительного ущерба. Россия возложила вину за нападение на украинские силы, но украинские официальные лица решительно отрицали это.

Фото: GirkinGirkin