Кремль не звинувачує Україну у вибухах в Криму, щоб не визнавати вразливість ППО – ISW

Серпень, 10 в 7:25

Кремль не звинувачує Україну у завданні ударів в Криму, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем протиповітряної оборони, що вже показало українське затоплення крейсера Москва.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

ISW поки що не має жодних підстав самостійно оцінити точну причину вибухів. Очевидна одночасність вибухів на двох різних об’єктах,найімовірніше, виключає офіційну російську версію про випадкову пожежу, але не виключає ні диверсії, ні ракетного удару великої дальності.

Зараз дивляться

Аналітики вважають, що Україна могла модифікувати свої ракети Нептун для наземного нападу як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами, але наразі немає жодних доказів на підтримку цієї гіпотези.

Джерело: ISW

Фото: tZE inform