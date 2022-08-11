Август, 11 в 20:29

Президент России Владимир Путин делал ставку на то, что западным союзникам надоест поддерживать Киев в августе, и тогда он сможет захватить Украину.

Об этом на конференции в Копенгагене заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он отметил, что Путину вряд ли удастся оккупировать Украину.

— Пока им это не удалось и вряд ли когда-нибудь удастся оккупировать Украину. Их вторжение замедлилось и постоянно менялось до такой степени, что они на самом деле сосредоточены только на юге и востоке, очень далеко от своей трехдневной так называемой “специальной операции”, — сказал министр.

Уоллес добавил, что “трехдневная операция” длится уже почти полгода и сопровождается значительными потерями.

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— Президент Путин сделал ставку на то, что в августе, через несколько месяцев, нам всем надоест конфликт, и международное сообщество разойдется в разные стороны. Что ж, сегодняшний день является доказательством противоположного. Мы вышли из этой встречи с еще большими обещаниями финансирования и военной помощи. И все это направлено на то, чтобы помочь Украине победить, помочь Украине отстоять свой суверенитет и действительно гарантировать, что амбиции президента Путина в Украине терпят неудачу, — добавил британский министр.