Во время международной донорской конференции по поддержке Украины, состоявшейся 11 августа в Копенгагене (Дания), удалось аккумулировать €1,5 млрд на военную помощь для нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Дании. Отмечается, что 26 стран-участниц мероприятия согласились продолжать поддержку Украины.

1.5 billion EUR announced at the #CopenhagenUkraine today. 26 countries have agreed to support the continued military assistance to Ukraine. Their fight is our fight. Read the full declaration here: https://t.co/gP6Vsa7Ece

— Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) August 11, 2022