Август, 11 в 18:26

Во время международной донорской конференции по поддержке Украины, состоявшейся 11 августа в Копенгагене (Дания), удалось аккумулировать €1,5 млрд на военную помощь для нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Дании. Отмечается, что 26 стран-участниц мероприятия согласились продолжать поддержку Украины.

– €1,5 млрд объявлено сегодня на конференции #CopenhagenUkraine. 26 государств согласились поддержать продление военной помощи Украине. Их борьба – наша борьба, — подчеркнули в ведомстве.

1.5 billion EUR announced at the #CopenhagenUkraine today. 26 countries have agreed to support the continued military assistance to Ukraine. Their fight is our fight. Read the full declaration here: https://t.co/gP6Vsa7Ece Сейчас смотрят — Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) August 11, 2022

Участники конференции также приняли совместную декларацию. В ней отмечается, что министры обороны и представители Украины, Великобритании, Дании, ключевых союзников и партнеров встретились сегодня, чтобы обсудить, как усилить долгосрочную военную поддержку нашей страны.

– Они самым решительным образом осудили жестокость и неизбирательное убийство Россией мирного населения Украины и выразили полную поддержку Украине. Они согласились с важностью постоянной военной помощи Украине в ее борьбе за безопасность и свободу, — говорится в декларации.

Согласно документу, участники конференции обсуждали четыре ключевых направления:

долгосрочное финансирование, длительную военную поддержку Украины;

конкретные проекты и пути увеличения производства вооружений, в том числе артиллерии и боеприпасов;

продолжение и усиление подготовки украинских военных;

содействие усилиям Украины по разминированию.

Они согласились продолжать и увеличивать финансирование военной помощи Украине в этих четырех приоритетных сферах (на основе национальных решений и процедур).

Кроме того, они договорились встретиться снова в сентябре этого года уже в формате онлайн, чтобы “обеспечить дальнейший прогресс”.

Как известно, донорскую конференцию #CopenhagenUkraine организовали три государства: Украина, Дания и Великобритания.

В мероприятии приняли участие 26 государств. Конференция дополняет сотрудничество в рамках Контактной группы по обороне Украины (UDCG), созданной в апреле во время встречи министров обороны на американской базе Рамштайн (Германия).

Во время конференции в Копенгагене премьер Дании Метте Фредериксен анонсировала новый пакет помощи в размере €110 млн на вооружение и тренировку украинской армии.

Источник: Минобороны Дании

Фото: Минобороны Дании