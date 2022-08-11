Серпень, 11 в 20:29

Президент Росії Володимир Путін робив ставку на те, що західним союзникам набридне підтримувати Київ у серпні, і тоді він зможе захопити Україну.

Про це на конференції у Копенгагені заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Він наголосив на тому, що Путіну навряд чи вдасться окупувати Україну.

– Поки що їм це не вдалося і навряд чи колись вдасться окупувати Україну. Їхнє вторгнення сповільнилося і постійно змінювалося до такої міри, що вони насправді зосереджені лише на півдні та сході, дуже-дуже далеко від своєї триденної так званої “спеціальної операції”, – сказав міністр.

Воллес додав, що “триденна операція” триває вже майже пів року і супроводжується значними втратами.

Зараз дивляться

– Президент Путін зробив ставку на те, що в серпні, за кілька місяців, нам усім набридне конфлікт, і міжнародне співтовариство розійдеться в різні боки. Що ж, сьогоднішній день є доказом протилежного. Ми вийшли з цієї зустрічі зі ще більшими обіцянками фінансування та військової допомоги. І все це спрямовано на те, щоб допомогти Україні перемогти, допомогти Україні відстояти свій суверенітет і справді гарантувати, що амбіції президента Путіна в Україні зазнають невдачі, – додав британський міністр.