Август, 11 в 9:23

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля оккупанты начали наступление, не подготовившись должным образом. Да, они не сформировали ударные группировки.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Украинской правде.

— По состоянию на 24 февраля россиянами не было создано ударных группировок в полном смысле военного искусства. Это я не сам придумал как гражданское лицо, это военные мне объяснили на уровне Генштаба, что ударная группировка для наступления предусматривает определенные признаки: органы управления, и органы обеспечения, и госпитали, и логистические цепочки, и ударные группы и тому подобное, — отметил он.

По словам Резникова, на самом деле армия РФ пошла в атаку, не сформировав эти ударные группировки. В результате стала возможна последовательная деоккупация Киевщины, Черниговщины и Сумщины.

Сейчас смотрят

– Я персонально объезжал все наши рубежи. Даже во время полуокружения Киева мы с генералом Сырским ездили на позиции и награждали наших воинов. Когда я выдвигался на Черниговщину, то я у генерала Николюка (командующий ОК Юг, — Ред.) спросил: “Что вас больше всего поразило как военного?”, — говорит министр.

В то же время он ответил, что больше всего поразило, как россияне нарушили свои же инструкции и правила. Согласно им, сначала артиллерия отрабатывает территорию, затем идут танки, а потом уже пехота. Но они были настолько убеждены, что скоро нас возьмут, что покинули артиллерию позади себя и танками и БТР поехали на Бровары захватывать Киев. Да еще и везли с собой парадную форму.

Резников говорит, что это значит, что оккупанты пошли в наступление, не будучи окончательно готовы. Вот поэтому их логистические цепочки так просто резались. То же произошло и в Беларуси.

— С точки зрения военного искусства мы видели, что они не готовы, и поэтому мы говорили, что для формирования окончательной ударной группировки им нужно еще время – неделю, две, три, — добавил он.

Ранее глава Минобороны сообщал, сколько складов с боеприпасами РФ уничтожили с помощью HIMARS.

Фото: Минобороны