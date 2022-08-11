Серпень, 11 в 9:23

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого окупанти почали наступ, не підготувавшись належним чином. Так, вони не сформували ударні угруповання.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков в інтерв’ю Українській правді.

– Станом на 24 лютого росіянами не було утворено ударних угруповань в повному розумінні військового мистецтва. Це я не сам придумав як цивільна особа, це військові мені пояснили на рівні Генштабу, що ударне угруповання для наступу передбачає певні ознаки: органи управління, і органи забезпечення, і госпіталі, і логістичні ланцюжки, і ударні групи тощо, – зазначив він.

За словами Резнікова, насправді армія РФ пішла в атаку, не сформувавши ці ударні угруповання. Внаслідок цього стала можлива послідовна деокупація Київщини, Чернігівщини та Сумщини.

Зараз дивляться

– Я персонально об’їжджав всі рубежі наші. Навіть під час напівоточення Києва ми з генералом Сирським їздили на позиції та нагороджували наших воїнів. Коли я висувався на Чернігівщину, то я у генерала Ніколюка (командувач ОК Південь, – Ред.) запитав: “Що вас найбільше вразило як військового?”, – каже міністр.

Водночас він відповів, що найбільше вразило, як росіяни порушили свої ж інструкції і правила. Згідно з ними, спочатку артилерія відпрацьовує територію, потім ідуть танки, а потім вже піхота. Але вони настільки були переконані, що швидко нас візьмуть, що покинули артилерію позаду себе і танками та БТР поїхали на Бровари захоплювати Київ. Та ще й везли із собою парадну форму.

Резніков каже, що це означає, що окупанти пішли у наступ, не будучи остаточно готові. Саме тому їхні логістичні ланцюжки так легко різалися. Те ж саме відбулося і в Білорусі.

– З точки зору військового мистецтва ми бачили, що вони не готові, і тому ми казали, що для формування остаточного ударного угруповання їм потрібен ще час – тиждень, два, три, – додав він.

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Фото: Міноборони