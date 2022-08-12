Август, 12 в 0:51

Только Российская Федерация представляет опасность вокруг Запорожской АЭС.

Об этом заявила представитель Соединенных Штатов Бонни Дженкинс во время заседания Совбеза ООН по поводу ситуации на ЗАЭС.

– Причины этой ситуации на ЗАЭС всем известны. Это еще один трагический результат решения Российской Федерации начать вторжение на территорию независимого государства, – сказала Бонни Дженкинс.

По ее словам, Россия должна вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией Украины для обеспечения безопасности объекта.

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— Россия должна отказаться от дезинформации, чтобы отвлекать внимание от реальности на местах и ​​заявлять, что Украина виновата в том, что происходит на ЗАЭС. Это полностью игнорирует реальную проблему, а именно, незаконное присутствие России на этой территории. Только Россия создаст опасность из-за полномасштабного вторжения, — сказала Дженкинс.

В то же время генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратился к украинской и российской сторонам с призывом предоставить доступ организации по ядерному надзору в ЗАЭС. При этом он добавил, что на данный момент угрозы безопасности Запорожской АЭС нет.

Постпред Украины Сергей Кислица заявил, что единственным способом избавиться от ядерной угрозы является вывод войск Российской Федерации с территории атомной электростанции и вернуть контроль над ЗАЭС Украине. Кроме того, Кислица приветствовал готовность России предоставить доступ для миссии МАГАТЭ. При этом для возможного такого визита представителей по ядерному надзору российским войскам необходимо прекратить обстрелы Никополя и Марганца.

С призывом к России вывести свои войска с территории Запорожской атомной станции также выступил постпред Великобритании. Он, в частности, отметил, что представителям МАГАТЭ должен быть предоставлен доступ к станции.

Российский посол в Совбезе ООН Василий Небензя, как всегда, обвинил в обстрелах ЗАЭС именно Украину. При этом он добавил, что Москва готова предоставить доступ миссии МАГАТЭ к атомной станции до конца августа.

Постпред Китая, занимающий кресло председательствующей страны в СБ ООН, призвал Россию и Украину вернуться к мирным переговорам.

Источник: Совбез ООН