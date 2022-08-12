Серпень, 12 в 0:51

Тільки Російська Федерація створює небезпеку навколо Запорізької АЕС.

Про це заявила представниця Сполучених Штатів Бонні Дженкінс під час засідання Ради безпеки ООН з приводу ситуації на ЗАЕС.

– Причини цієї ситуації на ЗАЕС усім відомі. Це ще один трагічний результат рішення Російської Федерації почати вторгнення на територію незалежної держави, – сказала Бонні Дженкінс.

За її словами, Росія має повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією Україні для забезпечення безпеки об’єкта.

Зараз дивляться

– Росія має відмовитись від дезінформації, аби відвертати увагу від реальності на місцях та заявляти нібито Україна винна в тому, що відбувається на ЗАЕС. Це повністю ігнорує реальну проблему, а саме незаконну присутність Росії на цій території. Лише Росія створю небезпеку через повномасштабне вторгнення, – сказала Дженкінс.

Водночас генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі звернувся до української та російської сторони із закликом надати доступ організації з ядерного нагляду до ЗАЕС. При цьому він додав, що на цей момент загрози для безпеки Запорізької АЕС немає.

Постпред України Сергій Кислиця заявив, що єдиним способом позбавитись ядерної загрози є виведення військ Російської Федерації з території атомної електростанції та повернути контроль над ЗАЕС Україні. Крім того, Кислиця привітав готовність Росії надати доступ для місії МАГАТЕ. При цьому для уможливлення такого візиту представників з ядерного нагляду, російським війська необхідно припинити обстріли Нікополя та Марганця.

Із закликом до Росії вивести свої війська з території Запорізької атомної станції також виступив постпред Великої Британії. Він, зокрема, наголосив на тому, що представникам МАГАТЕ має бути наданий доступ до станції.

Російський посол в Радбезі ООН Василь Небензя, як завжди, звинуватив в обстрілах ЗАЕС саме Україну. При цьому він додав, що Москва готова надати доступ місії МАГАТЕ до атомної станції до кінця серпня.

Постпред Китаю, який наразі займає крісло головуючої країни в РБ ООН, закликав Росію та Україну повернутись до мирних переговорів.

Джерело: Радбез ООН