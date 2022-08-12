Август, 12 в 0:22

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что Россия решила пойти в ва-банк по поводу ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС, поэтому и созвала эту встречу.

Об этом Кислица заявил во время своего выступления на Совбезе.

Он обратил внимание, что на Совбезе ООН до сих пор находится представитель страны-агрессора России – Василий Небензя.

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По словам Кислицы, этот созыв выглядит особенно циничным с учетом недавней атаки на ЗАЭС, что поставило под угрозу безопасность самого предприятия и его персонала.

Он подчеркнул, что единственный способ избежать ядерной угрозы на станции – это вывести оттуда войска и вернуть станции под легитимный контроль Украины.

Постоянный представитель Украины при ООН напомнил, что Запорожская АЭС оккупирована с 4 апреля, а ее персонал вынужден работать под дулами.

По словам Сергея Кислицы, российские оккупанты постоянно прибегают к манипуляциям и постановке условий визита миссии МАГАТЭ на АЭС, а также обстрелов ЗАЭС и города Энергодар.

Он отметил, что Россия пытается всю вину переложить с себя на любого: на Украину, ООН и т.д.

Кислица заявил, что Украина готова содействовать проведению независимой миссии МАГАТЭ на территории атомной электростанции в Запорожской области.

Постоянный представитель Украины при ООН отметил, что обстрелы Запорожской атомной электростанции и Энергодара – огромная угроза ядерной безопасности Украины, Европы и мира.

– На территории ЗАЭС находятся около 500 оккупантов, – рассказал Кислица.

Он отметил, что Россия планирует полностью отсоединить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.

Фото: Постоянное представительство Украины при ООН