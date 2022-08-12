РФ пытается переложить вину с безопасностью ЗАЭС на Украину или ООН — Кислица
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что Россия решила пойти в ва-банк по поводу ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС, поэтому и созвала эту встречу.
Об этом Кислица заявил во время своего выступления на Совбезе.
Он обратил внимание, что на Совбезе ООН до сих пор находится представитель страны-агрессора России – Василий Небензя.
По словам Кислицы, этот созыв выглядит особенно циничным с учетом недавней атаки на ЗАЭС, что поставило под угрозу безопасность самого предприятия и его персонала.
Он подчеркнул, что единственный способ избежать ядерной угрозы на станции – это вывести оттуда войска и вернуть станции под легитимный контроль Украины.
Постоянный представитель Украины при ООН напомнил, что Запорожская АЭС оккупирована с 4 апреля, а ее персонал вынужден работать под дулами.
По словам Сергея Кислицы, российские оккупанты постоянно прибегают к манипуляциям и постановке условий визита миссии МАГАТЭ на АЭС, а также обстрелов ЗАЭС и города Энергодар.
Он отметил, что Россия пытается всю вину переложить с себя на любого: на Украину, ООН и т.д.
Кислица заявил, что Украина готова содействовать проведению независимой миссии МАГАТЭ на территории атомной электростанции в Запорожской области.
Постоянный представитель Украины при ООН отметил, что обстрелы Запорожской атомной электростанции и Энергодара – огромная угроза ядерной безопасности Украины, Европы и мира.
– На территории ЗАЭС находятся около 500 оккупантов, – рассказал Кислица.
Он отметил, что Россия планирует полностью отсоединить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.