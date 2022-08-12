На заводе Baykar в Украине хотят производить новый беспилотный истребитель

Август, 12 в 8:36

Турецкая компания Baykar на заводе, который планирует построить в Украине, хочет заниматься производством не только ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Ожидается, что в Украине будут производить новый беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma. Об этом сообщил гендиректор Baykar Халук Байрактар.

Он заявил, что видит Украину стратегическим партнером, поэтому хочет сделать производственной базой и имеет долгосрочные планы по совместным проектам.

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— Наше желание – чтобы однажды на заводе в Украине мы смогли создавать Bayraktar TB2, Bayraktar Akinci, а также новый Bayraktar Kizilelma – беспилотный истребитель. Сейчас мы хотим сделать Украину производственной базой, – сказал Халук Байрактар.

По словам гендиректора Baykar, у компании уже есть структура и техническая инженерная команда, которая работает в поддержку Украины.

К слову, Bayraktar Kizilelma – это реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный БПЛА с украинским двигателем, который разрабатывается турецкой оборонной компанией Baykar.

Напомним, на днях стало известно, что в Украине будет построен завод по производству Bayraktar TB2 — турецких ударных оперативно-тактических беспилотников.

Компания-производитель Baykar уже приобрела земельный участок для этого и разработала проект будущего завода.

Источник: Повернись живим