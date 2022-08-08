Август, 08 в 12:59

В Украине будет построен завод по производству турецких ударных оперативно-тактических беспилотников Bayraktar TB2 (Байрактар ТБ2). Компания-производитель Baykar (Байкар) уже приобрела земельный участок для этого и разработала проект будущего завода.

Об этом сообщил в одном из интервью посол Украины в Турции Василий Боднар.

– Завод будет строиться… Владелец компании Байкар создал свою украинскую компанию в Украине. Эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине, — подчеркнул посол.

Боднар уточнил, что около недели тому назад Кабинет министров Украины утвердил двустороннее соглашение о строительстве завода и направил его в Верховную Раду на ратификацию.

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Посол объяснил, что решение о строительстве завода в Украине имеет не только политическое, но и практическое значение. Так, при изготовлении значительной части моделей Bayraktar в нашем государстве будут использоваться комплектующие украинского производства.

– Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, много чего разного, что есть высокотехнологичное у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов, — заявил Боднар.

Он добавил, что и до полномасштабной войны, и сейчас сфера оборонных технологий является “одним из драйверов” отношений между Украиной и Турцией.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что в Украине будет построен завод по производству турецких беспилотников Bayraktar. Он сообщил, что правительство направит в Верховную Раду законопроект о ратификации соответствующего соглашения между Украиной и Турцией.

Ранее о строительстве завода заявлял и министр обороны Украины Алексей Резников. Он также отметил, что завод Baykar в Турции в ближайшее время будет сосредоточен на производстве беспилотников Bayraktar для Вооруженных сил Украины.