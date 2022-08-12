На заводі Baykar в Україні хочуть виробляти новий безпілотний винищувач

Серпень, 12 в 8:36

Турецька компанія Baykar на заводі, який планує побудувати в Україні, хоче займатися виробництвом не лише ударних безпілотників Bayraktar TB2.

Очікується, що в Україні вироблятимуть новий безпілотний винищувач Bayraktar Kizilelma. Про це повідомив гендиректор Baykar Халук Байрактар.

Він заявив, що бачить Україну як стратегічного партнера, тому хоче зробити виробничою базою та має довгострокові плани щодо спільних проєктів.

Зараз дивляться

– Наше бажання – щоб одного дня на заводі в Україні ми змогли створювати Bayraktar TB2, Bayraktar Akinci, а також новий Bayraktar Kizilelma – безпілотний винищувач. Зараз ми хочемо зробити Україну виробничою базою, – сказав Халук Байрактар.

За словами гендиректора Baykar, у компанії вже є структура та технічна інженерна команда, яка працює на підтримку України.

До слова, Bayraktar Kizilelma – це реактивний надзвуковий малопомітний палубний БПЛА з українським двигуном, що розробляється турецькою оборонною компанією Baykar.

Нагадаємо, днями стало відомо, що в Україні побудують завод із виробництва Bayraktar TB2 – турецьких ударних оперативно-тактичних безпілотників.

Компанія-виробник Baykar уже придбала земельну ділянку для цього та розробила проєкт майбутнього заводу.

Джерело: Повернись живим