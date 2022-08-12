Август, 12 в 12:18

СБУ разоблачила и ликвидировала четыре масштабные схемы, которые помогали мужчинам призывного возраста незаконно выезжать за границу во время действия военного положения.

Некоторые маршруты пролегали в направлении России и временно оккупированного Крыма. Так, в Киеве злоумышленниками были действующие работники одного из столичных комиссариатов, адвокаты и врачи.

За $12 тыс. они изготовляли полный пакет фиктивных документов для пересечения государственной границы.

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В Харьковской области дельцы предлагали желающим маршруты в ЕС, но через территорию России. “Бизнесмены” действовали по следующему плану: один — подыскивал клиентов, другой — перевозил их в один из приграничных поселков на Харьковщине.

Оттуда они должны были незаконно попасть на территорию РФ. Стоимость таких услуг составляла $500 с человека. Но СБУ не дала этой схеме заработать.

В четырех регионах: СБУ ликвидировала масштабные схемы незаконного выезда за границу / 4 фотографии

В Запорожской области организатором схемы оказался житель Мелитополя. На собственном автомобиле он вывозил мужчин во временно оккупированный город.

Затем передавал пассажиров своим сообщникам, которые их перевозили в оккупированный Крым, а оттуда они направлялись либо в Россию, либо в Грузию. Прайс колебался от 5 тыс. до 10 тыс. грн в зависимости от возраста и количества людей.

В Черниговской области двое “бизнесменов” организовали незаконную перевозку мужчин в Республику Беларусь.

Стоимость такого “билета на побег “составляла 100 тыс. грн с одного человека. За эту сумму дельцы перевозили мужчин на территорию другой страны в обход пунктов пропуска.