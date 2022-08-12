Серпень, 12 в 12:18

СБУ викрила і ліквідувала чотири масштабні схеми, які допомагали чоловікам призовного віку незаконно виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

Деякі маршрути пролягали у напрямку Росії і тимчасово окупованого Криму. Так у Києві зловмисниками були чинні працівники одного зі столичних комісаріатів, адвокати та лікарі.

За $12 тис. вони виготовляли повний пакет фіктивних документів для перетину державного кордону.

Зараз дивляться

У Харківській області ділки пропонували охочим маршрути до ЄС, але через територію Росії. “Бізнесмени” діяли за таким планом: один – підшуковував клієнтів, інший ˗ перевозив їх до одного з прикордонних селищ на Харківщині.

Звідти ухилянти мали незаконно потрапити на територію РФ. Вартість таких послуг становила $500 з людини. Але СБУ не дала цій схемі запрацювати.

У чотирьох регіонах: СБУ ліквідувала масштабні схеми незаконного виїзду за кордон / 4 фотографии

У Запорізькій області організатором схеми виявився мешканець Мелітополя. На власному автомобілі він вивозив чоловіків до тимчасово окупованого міста.

Потім передавав пасажирів своїм спільникам, які їх перевозили до окупованого Криму, а звідти вони прямували або до Росії, або до Грузії. Прайс коливався від 5 тис. до 10 тис. грн, залежно від віку та кількості людей.

У Чернігівській області двоє “бізнесменів” організували незаконне перевезення чоловіків до Республіки Білорусь.

Вартість такого “квитка на втечу” становила 100 тис. грн з однієї людини. За цю суму ділки перевозили чоловіків на територію іншої країни в обхід пунктів пропуску.